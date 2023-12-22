ОО "Мечта детей Украины" подарила детям погибших героев Киевщины праздничное представление

ОО "Мечта детей Украины" совместно с КГГА поздравили 90 детей погибших, пленных и пропавших без вести военных из Киева и Киевской области праздничным спектаклем "Венздей. Продолжение" и сладкими подарками.

"Немного новогодней радости для детей, чтобы они на несколько часов забыли о войне, получили подарки, получили наслаждение от спектакля, положительные эмоции. Для детей — это крайне важно, а для нас важно, чтобы мы донесли до общества, что мы должны этим семьям, этим детям, должны им помогать", — говорит глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

Новогоднее представление для детей

Общественная организация "Мечта детей Украины" заботится о семьях погибших бойцов ВСУ, пленных и пропавших без вести. Оказывает помощь их детям. Таких семей уже насчитывается около 5 тысяч.