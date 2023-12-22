ГО "Мрія дітей України" подарувала дітям загиблих героїв Київщини святкову виставу

ГО "Мрія дітей України" спільно з КМДА привітали 90 дітей загиблих, полонених і зниклих безвісти військових із Києва та Київської області святковою виставою "Венздей. Продовження" та солодкими подарунками.

"Це трішечки новорічної радості для дітей, щоб вони на кілька годин забули про війну, отримали подарунки, отримали насолоду від вистави, позитивні емоції. Для дітей — це вкрай важливо, а для нас важливо, щоб ми донесли до суспільства, що ми винні цим родинам, цим дітям, маємо їм допомагати", — каже голова ГО "Мрія дітей України Дана Ярова.

Новорічна вистава для дітей

Громадська організація "Мрія дітей України" опікується родинами загиблих бійців ЗСУ, полонених і зниклих безвісти. Надає допомогу їхнім дітям. Таких родин вже налічується майже 5 тисяч.