Легализация медицинского каннабиса — шаг вперед к облегчению боли и страданий, — Юрий Гудыменко

Народные депутаты после продолжительных скандальных дискуссий решились проголосовать за легализацию медицинского каннабиса в Украине. Закон стал важным шагом к облегчению страданий миллионов тяжелобольных людей, раненых военных, ежедневно вынужденных проходить круги ада сильной боли.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко поделился в своем блоге на Цензор.нет.

"Учитывая опыт цивилизованных стран, мы видим, что многие реформы и изменения, которые были непопулярны вначале, впоследствии проявили свою общественную ценность. Так же с легализацией медицинского каннабиса: не все поддерживают это решение, пока потребность в утолении сильной боли не коснется их здоровья. Я давно поддерживал эту идею, а мой личный опыт лишь подтвердил, насколько она востребована. Долгое время после ранения испытывал невыносимую боль. Она "выкручивала" изнутри, не оставляя шансов думать о чем-то другом. Если нужна была война, чтобы осознать важность использования каннабиноидов в медицине, тогда она стала толчком", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, при всех манипуляциях вокруг закона, его принятие – это огромный прогресс после многих лет ожидания. Закон может и должен быть усовершенствованной и доработанной основой, ведь важна его цель — повышение качества медицинских услуг в Украине.

"Тысячи бойцов сталкиваются с физическими страданиями, включая фантомные боли и ампутации. Не следует забывать о других больных, ожидающих облегчения при онкологических заболеваниях, эпилепсии, судорожных приступах, ПТСР и других тяжелых состояниях. Что касается потребности в медицинском каннабисе, то следует понимать, что его свойства еще изучаются, это не вопрос о разрешении на курение "травы", но о предоставлении возможности людям получить лекарства, в которых они нуждаются. Препараты назначают только тем пациентам, для которых другие методы лечения не работают. То есть легализация медицинского каннабиса в Украине - это шаг вперед к гуманной медицине и открытый путь для научных исследований по изучению потенциала этого метода", — подчеркнул Юрий Гудыменко.