Легалізація медичного канабісу — крок вперед до полегшення болю та страждань, — Юрій Гудименко

Народні депутати після тривалих скандальних дискусій наважилися проголосувати за легалізацію медичного канабісу в Україні. Закон став важливим кроком до полегшення страждань мільйонів тяжкохворих людей, поранених військових, які щодня змушені проходити пекельні кола сильного болю.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко поділився у своєму блозі на Цензор.нет.

"Зважаючи на досвід цивілізованих країн, ми бачимо, що багато реформ і змін, які були непопулярними на початку, згодом проявили свою суспільну цінність. Так само з легалізацією медичного канабісу: не всі підтримують це рішення, доки потреба в тамуванні сильного болю не торкнеться їхнього здоров’я. Я давно підтримував цю ідею, а мій особистий досвід лише підтвердив, наскільки вона затребувана. Тривалий час після поранення відчував нестерпний біль. Він "викручував" зсередини, не залишаючи шансів думати про щось інше. Якщо потрібна була війна, щоб усвідомити важливість використання канабіноїдів у медицині, тоді вона стала поштовхом", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, попри всі маніпуляції навколо закону, його ухвалення – це величезний прогрес після багатьох років очікування. Закон може і повинен бути вдосконаленою та доопрацьованою основою, адже важлива його мета — підвищення якості медичних послуг в Україні.

"Тисячі бійців стикаються з фізичними стражданнями, включаючи фантомні болі та ампутації. Не слід забувати про інших хворих, які чекають на полегшення при онкологічних захворюваннях, епілепсії, судомних нападах, ПТСР та інших важких станах. Щодо потреби в медичному канабісі, маємо розуміти, що його властивості ще вивчаються. Це не питання про дозвіл на куріння "трави", але про надання можливості людям отримати ліки, яких вони потребують. Препарати призначають лише тим пацієнтам, для яких інші методи лікування не працюють. Отже, легалізація медичного канабісу в Україні – це крок вперед до гуманної медицини і відкритий шлях для наукових досліджень щодо вивчення потенціалу цього методу", — підкреслив Юрій Гудименко.