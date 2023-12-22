Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн

Все 10 000 FPV-дронов, приобретенных в рамках операции "Єдність", уже поступили в распоряжение Сил обороны. Их получили 53 воинские части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фандрейзинговой платформы UNITED24.

В частности, дроны получили подразделения морской пехоты, сухопутных и десантно-штурмовых войск, сил специальных операций и терробороны, бригады Нацгвардии "Хартия" и "Азов", подразделения Нацполиции, а также воины ЦСО "А" Службы безопасности Украины.

Сбор средств в рамках операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с фондом "Вернись живым" и monobank.

Одним из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet — 10 млн грн.

В декабре 2023 г. стартовал новый сбор в рамках операции "Єдність-2: Новорічний салют". В этот раз Favbet также внес один из самых больших донатов 10 млн грн.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда уже более 250 авто. В том числе ударные роты "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.