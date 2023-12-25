Законопроект о ветеранском предпринимательстве нуждается в доработке — обращение общественных деятелей

Вовлеченность ветеранов в бизнес будет играть важную роль в послевоенной экономике Украины. Законопроект № 10258 "О ветеранском предпринимательстве" не отвечает общественному запросу и должен быть отправлен на доработку с участием тех, кого он непосредственно касается.

Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Позняк, глава Общественной организации "Ассоциация предпринимателей — ветеранов АТО".

"По результатам встречи 15 стейкхолдеров ветеранского сообщества в CEO Club Ukraine принято решение поддержать предложение о создании рабочей группы с привлечением ветеранов на базе подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Верховной рады Украины, главой которого является Анатолий Остапенко. Наша цель — наработка нового проекта Закона Украины "О ветеранском предпринимательстве", который бы отвечал интересам и потребностям участников войны", — комментирует Сергей Позняк.

Заявление о необходимости доработки текущего законопроекта поддержали глава Общественного совета при Министерстве ветеранов Дмитрий Шатворский (позывной "Матрос"), глава БФ Волонтерское Объединение "ВЕСТА" Богдана Левицкая, директор проектов ОО "Пространство возможностей" Оксана Коляда, военнослужащий Владислав Жаворонок (позывной "Википедия"), ветеран и глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко и другие представители ветеранского и бизнес-сообществ Украины.

"Ветераны, возвращаясь к гражданской жизни, могут столкнуться с трудностями социальной адаптации. Запуск собственного бизнеса дает им возможность обрести новый смысл и предназначение, почувствовать себя полезными для общества и развиваться в профессиональном плане. Ветераны, которые становятся успешными предпринимателями, являются примером для других бывших защитников, вдохновляя их рассматривать возможности собственного бизнеса как путь нового этапа жизни. Такие предприятия становятся частью экономического развития страны, способствуя созданию рабочих мест, увеличению объемов производства и расширению бизнес-среды в целом", — убежден ветеран Юрий Гудыменко.

Участники рабочей встречи решили направить обращение к авторам законопроекта № 10258 "О ветеранском предпринимательстве" с аргументацией о необходимости отзыва законопроекта.