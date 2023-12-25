Законопроєкт про ветеранське підприємництво потребує доопрацювання — звернення громадських діячів

Залученість ветеранів у бізнес відіграватиме важливу роль у повоєнній економіці України. Законопроєкт № 10258 "Про ветеранське підприємництво" не відповідає суспільному запиту, тож має бути відправлений на доопрацювання за участі тих, кого він безпосередньо стосується.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Сергій Позняк, голова Громадської організації "Асоціація підприємців — ветеранів АТО".

"За результатами зустрічі 15 стейкхолдерів ветеранської спільноти в CEO Club Ukraine прийнято рішення підтримати пропозицію щодо створення робочої групи із залученням ветеранів на базі підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Верховної ради України, головою якого є Анатолій Остапенко. Наша мета — напрацювання нового проєкту Закону України "Про ветеранське підприємництво", який би відповідав інтересам і потребам учасників війни", — коментує Сергій Позняк.

Заяву про необхідність доопрацювання поточного законопроєкту підтримали голова Громадської ради при Міністерстві ветеранів Дмитро Шатворський (позивний "Матрос"), очільниця БФ Волонтерське Об’єднання "ВЕСТА" Богдана Левицька, директорка проєктів ГО "Простір можливостей" Оксана Коляда, військовослужбовець, захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок (позивний "Вікіпедія"), ветеран і голова Українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко та інші представники ветеранської та бізнес-спільнот України.

"Ветерани, повертаючись до цивільного життя, можуть зіткнутися з труднощами соціальної адаптації. Запуск власного бізнесу надає їм можливість знайти новий сенс і призначення, відчути себе корисними для суспільства та розвиватися в професійному плані. Ветерани, які стають успішними підприємцями, є прикладом для інших колишніх захисників, надихаючи їх розглядати можливості власного бізнесу як шлях до нового етапу життя. Такі підприємства стають частиною економічного розвитку країни, сприяючи створенню робочих місць, збільшенню обсягів виробництва та розширенню бізнес-середовища загалом", — переконаний ветеран Юрій Гудименко.

Учасники робочої зустрічі вирішили направити звернення до авторів законопроєкту № 10258 "Про ветеранське підприємництво" з аргументацією про необхідність відкликання законопроєкту.