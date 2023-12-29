Более 25 млн грн помощи семьям павших и пленных воинов — фонд "Мрия" представил результаты деятельности за 2023 год

"Мрия" – это объединение нескольких организаций, работающих во взаимодействии, усиливая друг друга

В 2023 году Благотворительный фонд "Украинский Фонд "Мрия", основанный волонтером и парамедиком Юлией Паевской Тайрой, сумел привлечь более 25 миллионов грн в помощь 7 тысячам семей павших и пленных защитников, а также на поддержку военных частей и госпиталей, где лечатся раненые бойцы.

Публичный отчет о результатах деятельности презентовала исполнительный директор фонда "Мрия", волонтер и детская писательница Татьяна Комлик. Мероприятие было проведено в Обухове Киевской области с участием подопечных семей, волонтеров и общественности.

За год работы "Мрия" открыла 20 региональных представительств в большинстве областей Украины, организовала летний отдых для 1500 подопечных и приступила к масштабной программе образовательной поддержки для детей, включая учебные курсы, внешкольные мероприятия и обеспечение гаджетами для дистанционного обучения.

Отчет представила исполнительный директор фонда "Мрия", волонтер и детская писательница Татьяна Комлик

"Гуманитарная помощь — важная составляющая деятельности фонда. 4500 семей получили продукты, детское питание, средства гигиены, одежду, бытовую технику. Но мы понимаем, насколько важно поддерживать у детей, потерявших родных, веру в лучшее, мотивацию жить и развиваться. Многие наши проекты направлены на то, чтобы помочь им получить хорошее образование, открыть для себя новые возможности, пройти оздоровление и реабилитацию, психологическую разгрузку. Волонтерам удалось организовать для детей курсы по изучению английского языка, программирования и профориентации, мастер-классы, тематические экскурсии и мероприятия арт-терапии", — отметила Татьяна Комлик.

Она подчеркнула, что один фонд не может заниматься всем спектром общественных проблем, поэтому "Мрия" привлекает к сотрудничеству партнеров среди благотворительных организаций, ответственного бизнеса и органов местной власти, открывает представительства на местах, чтобы быть ближе к людям.

"Еще весной из-за значительного увеличения количества заявителей мы столкнулись с потребностью структурных изменений. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что решение расширяться за счет открытия региональных представительств было очень успешным. Волонтеры на местах помогают подопечным создавать собственное дело, устраивают детям праздники, организуют путешествия и выставки, мероприятия психологической разгрузки, помогают с юридическими консультациями", — подчеркнула исполнительный директор фонда.

Кроме того, она отметила, что благодаря партнерам "Мрия" оказывает поддержку военным. Более миллиона гривен было направлено на гаджеты, ноутбуки, зарядные станции для в/ч, адаптивные костюмы, средства гигиены и белье для раненых.

Благодаря партнерам "Мрия" оказывает поддержку военным

"Мрия" – это объединение нескольких организаций, работающих во взаимодействии, усиливая друг друга. Основатель проекта — младший сержант ВСУ в запасе, глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко, работающий над программами поддержки ветеранов и их семей. Волонтер, член антикоррупционного совета при Министерстве обороны Дана Яровая возглавляет Общественную организацию "Мрия детей Украины". Юридическую помощь семьям обеспечивает неправительственная общественная организация "Украинский центр защиты прав человека", возглавляемый Людмилой Денисовой.

Детальнее ознакомиться с годовым отчетом можно здесь.