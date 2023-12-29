Понад 25 млн грн допомоги родинам полеглих і полонених воїнів — фонд "Мрія" представив результати діяльності за 2023 рік

"Мрія" – це обʼєднання кількох організацій, які працюють у взаємодії, підсилюючи один одного

У 2023 році Благодійний фонд "Українська Фундація "Мрія", заснований волонтеркою і парамедиком Юлією Паєвською Тайрою, зумів залучити більше 25 мільйонів грн на допомогу 7 тисячам родинам полеглих і полонених захисників, а також на підтримку військових частин і шпиталів, де лікуються поранені бійці.

Публічний звіт про результати діяльності презентувала виконавча директорка фонду "Мрія", волонтерка і дитяча письменниця Тетяна Комлик. Захід провели в Обухові Київської області за участі підопічних родин, волонтерів і громадськості.

За рік роботи "Мрія" відкрила 20 регіональних представництв у більшості областей України, організувала літній відпочинок для 1500 підопічних і розпочала масштабну програму освітньої підтримки для дітей, включаючи навчальні курси, позашкільні заходи та забезпечення гаджетами для дистанційного навчання.

Звіт презентувала виконавча директорка фонду "Мрія", волонтерка і дитяча письменниця Тетяна Комлик

"Гуманітарна допомога — важлива складова діяльності фонду. 4500 родин отримали продукти, дитяче харчування, засоби гігієни, одяг, побутову техніку. Але ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати у дітей, які втратили рідних, віру в краще, мотивацію жити і розвиватися. Багато наших проєктів спрямовані на те, щоб допомогти їм отримати хорошу освіту, відкрити для себе нові можливості, пройти оздоровлення і реабілітацію, психологічне розвантаження. Волонтерам вдалося організованізувати для дітей курси з вивчення англійської мови, програмування і профорієнтації, майстер-класи, тематичні екскурсії та заходи з арт-терапії", — зауважила Тетяна Комлик.

Вона наголосила, що один фонд не може займатися всім спектром суспільних проблем, тому "Мрія" залучає до співпраці партнерів серед благодійних організацій, відповідального бізнесу та органів місцевої влади, відкриває представництва на місцях, щоб бути ближчими до людей.

"Ще навесні через значне збільшення кількості заявників ми зіткнулися з потребою структурних змін. Сьогодні я можу з упевненістю сказати, що рішення розширятися за рахунок відкриття регіональних представництв було дуже успішним. Волонтери на місцях допомагають підопічним створювати власну справу, влаштовують дітям свята, організовують подорожі та виставки, заходи психологічного розвантаження, допомагають з юридичними консультаціями", — підкреслила виконавча директорка фонду.

Крім того, вона відзначила, що завдяки партнерам "Мрія" надає підтримку військовим. Більше мільйона гривень було спрямовано на гаджети, ноутбуки, зарядні станції для в/ч, адаптивні костюми, засоби гігієни та білизну для поранених.

Завдяки партнерам "Мрія" надає підтримку військовим

"Мрія" – це обʼєднання кількох організацій, які працюють у взаємодії, підсилюючи один одного. Засновник проєкту — молодший сержант ЗСУ в запасі, голова Українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, який працює над програмами підтримки ветеранів та їхніх родин. Волонтерка, членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони Дана Ярова очолює Громадську організацію "Мрія дітей України". Юридичну допомогу родинам забезпечує неурядова громадська організація "Український центр захисту прав людини", який очолює Людмила Денісова.

Детальніше ознайомитися з річним звітом можна тут.