Подопечные ОО "Мрія дітей України" теперь могут бесплатно изучать компьютерные науки в более чем 100 городах Украины — как онлайн, так и офлайн

ОО "Мрія дітей України", которая занимается детьми погибших, пленных и пропавших без вести военных, начала сотрудничество с международной школой программирования "Логика", которая осуществляет обучение компьютерным наукам в более чем 100 городах Украины, как онлайн, так и офлайн. У первой группы детей 12-14 лет, которые будут изучать "Графический дизайн", уже начались занятия.

Глава ОО "Мрія дітей України", известная волонтер Дана Яровая рассказала, что это часть проекта "Свои дети", в рамках которого организация вместе с ПриватБанком собирает средства на внешкольное образование для детей погибших, пленных и пропавших без вести военных. По ее словам, многие подопечные изъявили желание овладевать компьютерными науками и сотрудничество со школой "Логика" предоставляет такую возможность.

"Вкладывая время, усилия, деньги в детей, потерявших на войне родителей, мы вкладываем не только в их будущее, но и в собственное. Уже сейчас строим общество, в котором мы будем жить после Победы", — говорит Яровая.

ОО "Мрія дітей України" опекает более 5 000 семей погибших, пленных и пропавших без вести военных.