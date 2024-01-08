Підопічні ГО "Мрія дітей України" тепер можуть безкоштовно вивчати комп'ютерні науки в понад 100 містах України — як онлайн, так і офлайн

ГО "Мрія дітей України", яка опікується дітьми загиблих, полонених та зниклих безвісти військових, розпочала співпрацю з міжнародною школою програмування "Логіка", яка здійснює навчання комп'ютерними наукам в понад 100 містах України, як онлайн, так і офлайн. У першої групи дітей 12-14 років, що вивчатимуть "Графічний дизайн", вже розпочались заняття.

Голова ГО "Мрія дітей України", відома волонтерка Дана Ярова розповіла, що це частина проєкту "Свої діти", в межах якого організація разом з ПриватБанком збирає кошти на позашкільну освіту для дітей загиблих, полонених і зниклих безвісти військових. За її словами, багато підопічних виявили бажання опановувати комп'ютерні науки й співпраця зі школою "Логіка" надає таку можливість.

"Вкладаючи час, зусилля, кошти в дітей, які втратили на війні батьків, ми вкладаємо не тільки в їхнє майбутнє, а й у власне. Уже зараз будуємо суспільство, в якому будемо жити після Перемоги", — каже Ярова.

ГО "Мрія дітей України" опікується понад 5 000 родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військових.