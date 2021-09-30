В Каролино-Бугазской ОТГ под Одессой зарегистрировали почти 1500 фиктивных избирателей для участия в перевыборах

Количество фиктивно зарегистрированных избирателей в Каролино-Бугазской ОТГ насчитывает не менее 1450 человек.

Об этом информирует местный сайт Затока.Инфо со ссылкой на сообщение в социальной сети Facebook экс-председателя Белгород-Днестровской районной избирательной комиссии Юрия Янева.

При этом эксперт отмечает, что количество голосов, необходимое для победы кандидата на должность головы: 750-850 голосов. на должность депутата: 50-70 голосов. Таким образом Юрий Янев считает повторный избирательный процесс в Затоке и Каролино-Бугазе — профанацией.

По данным корреспондента Затока.Инфо, на повторные выборы в Каролино-Бугазскую ОТГ уже зарегистрировались более 40 кандидатов в депутаты. Пять человек подали документы на регистрацию кандидатом на пост сельского головы, один из них уже зарегистрирован.

«Документы, поданные в комиссию ещё четырьмя гражданами, рассматриваются в установленном Законом порядке в чётко обозначенные сроки,-сообщил Затока.Инфо председатель Каролино — Бугазской сельской избирательной комиссии Алексей Байрак.

Однако, по данным сайта, в комиссии некоторые её работники отмечают, что, не смотря на надлежащее техническое обеспечение СТИК, финансово громада на сегодня к проведению выборов 31 октября совершенно не готова.

В то же время, пишут коллеги из Затока. Инфо:

«В ходе подготовки к выборам, один из граждан, нынешний председатель Белгород-Днестровского районного совета Григорий Мельниченко уже начал агитационную кампанию ДО регистрации в качестве кандидата в нарушение избирательного Кодекса Украины.

По данным на сегодня одесская областная ОПОРа данного факта «не заметила». По вполне очевидным причинам редакция Затока.Инфо обоснованно сомневается, что господин Мельниченко не задействует админресурс».