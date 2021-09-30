В Каролино-Бугазской ОТГ под Одессой зарегистрировали почти 1500 фиктивных избирателей для участия в перевыборах

Автор
Дмитрий Романов
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Выборы в ОТГ Новость обновлена 30 сентября 2021, 17:13
Выборы в ОТГ

Количество фиктивно зарегистрированных избирателей в Каролино-Бугазской ОТГ насчитывает не менее 1450 человек.

Об этом информирует местный сайт Затока.Инфо со ссылкой на сообщение в социальной сети Facebook экс-председателя Белгород-Днестровской районной избирательной комиссии Юрия Янева.

При этом эксперт отмечает, что количество голосов, необходимое для победы кандидата на должность головы: 750-850 голосов. на должность депутата: 50-70 голосов. Таким образом Юрий Янев считает повторный избирательный процесс в Затоке и Каролино-Бугазе — профанацией.

По данным корреспондента Затока.Инфо, на повторные выборы в Каролино-Бугазскую ОТГ уже зарегистрировались более 40 кандидатов в депутаты. Пять человек подали документы на регистрацию кандидатом на пост сельского головы, один из них уже зарегистрирован.

«Документы, поданные в комиссию ещё четырьмя гражданами, рассматриваются в установленном Законом порядке в чётко обозначенные сроки,-сообщил Затока.Инфо председатель Каролино — Бугазской сельской избирательной комиссии Алексей Байрак.

Однако, по данным сайта, в комиссии некоторые её работники отмечают, что, не смотря на надлежащее техническое обеспечение СТИК, финансово громада на сегодня к проведению выборов 31 октября совершенно не готова.

В то же время, пишут коллеги из Затока. Инфо:

«В ходе подготовки к выборам, один из граждан, нынешний председатель Белгород-Днестровского районного совета Григорий Мельниченко уже начал агитационную кампанию ДО регистрации в качестве кандидата в нарушение избирательного Кодекса Украины.

По данным на сегодня одесская областная ОПОРа данного факта «не заметила». По вполне очевидным причинам редакция Затока.Инфо обоснованно сомневается, что господин Мельниченко не задействует админресурс».

Дмитрий Разумков
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