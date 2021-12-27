Укр

Вырулил на встречку: под Одессой автобус столкнулся с легковушкой (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Микроавтобус от удара перевернуло на бок Новость обновлена 27 декабря 2021, 07:41
Микроавтобус от удара перевернуло на бок

Среди пострадавших есть и один несовершеннолетний

Gоздним вечером 26 декабря на трассе Одесса-Николаев произошла серьезная авария при участии пассажирского микроавтобуса. Потеряв контроль над транспортным средством, водитель вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем BMW.

Подробности сообщают в пресс-службе полиции Одесской области.

Известно, что только в маршрутке Mersedes на момент столкновения находилось 12 человек, включая пассажиров. Сопровождал ли кто-то водителя легкового авто, не сообщается.

Зато известно, что в результате мощного столкновения микроавтобус перевернуло на бок, из-за чего пострадали люди.

Микроавтобус едва не опрокинуло на крышу
Микроавтобус едва не опрокинуло на крышу

В больницу с различными травмами попало минимум пять человек: оба водителя, а также три пассажира Mersedes. Одному из пострадавших еще не исполнилось восемнадцати.

Легковушка также изурована
Легковушка также изурована

Происшествие случилось на территории Одесчины, на 234 км дороги Одесса-Николаев. Что именно стало причиной трагедии, предстоит выяснить специалистам из правоохранительных органов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал еще об одной ночной аварии, которая случилась на Киевщине. В этом ДТП, что произошло под Белой Церковью, к сожалению, погиб несовершеннолетний юноша. Он был в автомобиле вместе со своим дядей, которому удалось выжить.

Теги:
#ДТП #Авария #Одесская область #Пострадавшие #Трасса "Одесса-Николаев"
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