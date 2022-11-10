Убил мать и сгорел вместе с ней? В Одессе произошло жуткое ЧП

У женщины было перерезано горло

В квартире одной из одесских пятиэтажек на балконе обнаружили два сгоревших человеческих трупа, на одном из них присутствуют следы насильственной смерти. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По данным одного из украинских Telegram-каналов, вечером 9 ноября, в квартире дома по улице Филатова произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания на балконе были обнаружены обгоревшие тела 44-летнего мужчины и его 78-летней матери.

Отмечается, что у погибшей женщины было перерезано горло. По предварительной информации, мужчина убил свою мать, а сам погиб в результате пожара в квартире.

На место происшествия прибыли спасатели, а также несколько машин скорой помощи. Однако стоит отметить, что информацию о случившемся на улице Филатова ЧП пока не прокомментировали в пресс-службе ГСЧС или полиции Одесской области.

Напомним, что в Черкассах полицейского обвиняют в убийстве своей супруги. По данным следствия, мужчина задушил свою возлюбленную веревкой. Кроме того, в его доме была обнаружена запрещенная находка.