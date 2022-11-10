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Убив матір і згорів разом із нею? В Одесі сталася моторошна НП

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Фото з місця події Новина оновлена 10 листопада 2022, 11:32
Фото з місця події. Фото ОдесаInfo/Telegram-канал

У жінки було перерізане горло

У квартирі однієї з одеських п’ятиповерхівок на балконі виявили два згорілі людські трупи, на одному з них є сліди насильницької смерті. Інформація про це з’явилася у соціальних мережах.

За даними одного з українських Telegram-каналів, увечері 9 листопада, у квартирі будинку на вулиці Філатова сталася пожежа. У ході ліквідації спалаху на балконі було виявлено обгорілі тіла 44-річного чоловіка та його 78-річної матері.

Зазначається, що у загиблої жінки було перерізано горло. За попередньою інформацією, чоловік убив свою матір, а сам загинув внаслідок пожежі у квартирі.

На місце події прибули рятувальники та кілька машин швидкої допомоги. Однак варто зазначити, що інформацію про НП, яка сталася на вулиці Філатова, поки не прокоментували в пресслужбі ДСНС або поліції Одеської області.

Нагадаємо, що в Черкасах поліцейського звинувачують у вбивстві своєї дружини. За даними слідства, чоловік задушив свою кохану мотузкою. Крім того, у його будинку було виявлено заборонену знахідку.

Теги:
#Одеса #Пожежа #Вбивство #Пожежа в багатоповерхівці