"Незабываемых впечатлений": депутат поздравил с Днем рождения своего коллегу, умершего год назад

В сети удивлены таким конфузом

В Одессе произошел конфуз в соцсетях, который сейчас обсуждается. Депутат Одесского облсовета Алексей Кобыльников поздравил своего коллегу депутата Савранского районного совета Максима Мелецкого с Днем рождения. Однако проблема в том, что именинник скончался год назад.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook одесский общественный деятель Виталий Свичинский. "Тут депутат Одесского облсовета Алексей Борисович Кобыльников желает Мелецкий Максим положительных эмоций и незабываемых впечатлений, а Максим почти год назад — умер. Алексей, к сожалению, он уже не сможет поддержать вас на выборах," — пишет активист.

В комментариях мнения не однозначны по этому поводу. Подозревают, что сообщение мог написать наемный администратор страницы депутата, который имел задачу следить за важными датами и приветствовать от имени депутата людей.

Новость подхватили и местные Интернет-сообщества. В частности, новостные каналы в Telegram. К слову, сейчас сообщение удалили из соцсети. Отметим, что депутат райсовета Максим Мелецкий скончался в мае прошлого года. Перед этим у него были проблемы со здоровьем.

Напомним, что недавно из военкомата позвонили воину прямо во время боя под Бахмутом. В комментариях под видео люди отметили, что такие конфузы случаются часто. Повестки приходят иногда на имя уже давно умерших людей.