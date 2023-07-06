Война за "Староконный рынок": беглый Тарпан из Дубая пытается атаковать руководство Нацполиции

В Одессе третью неделю продолжается скандал вокруг "Староконного рынка". В ряда одесских медиа на этом фоне появились сразу несколько идентичных материалов, дискредитирующих представителей Нацполиции в Одесской области.

Конфликтная ситуация связана с тем, у "Староконного рынка" за последние несколько лет, согласно данным Реестра, было минимум два разных владельца. А также есть еще и арендаторы, с действующим договором аренды до 2026 года.

Сейчас всячески заполучить контроль над "Староконным рынком" пытается фирма "ОКС Кэпитал", прямо связанная с беглым и разыскиваемым Интерполом одесским коллаборантом Русланом Тарпаном.

Он объявлен в розыск по обвинению в расхищении 300 млн грн на проекте "Глубоководный выпуск" и обвиняется в рейдерстве одесского памятника архитектуры "Дома Руссова". С 2022 года Тарпан также внесен в базу "Миротворец" за поддержку российских нарративов, коллаборационизм и ведение общего бизнеса з гражданами россии даже после начала полномасштабной войны в Украине.

В попытках захвата "Староконного рынка" Тарпан пытается атаковать руководство Нацполиции и главу ГУ Нацполиции в Одесской области Ивана Жука. К распространению ложных обвинений и оскорбления в адрес Жука и его подчиненных Тарпаном привлечены ряд малоизвестных одесских интернет-порталов и некий одесский активист Марк Гордиенко.

"Сегодня день Национальной Полиции… Перечислю, кого я не уважаю… …Иван Жук, только шо назначенный в Одессу. Уже спалился на рейдерстве Стараконного рынка… Уверен, шо через пару месяцев его в Одессе не будет, и иконостаса с его физиономией тоже…Полицейский беспредел Ивана Жука, и сбежавшего с рынка "Титана" Игоря Шишименко и начальника Порто Франковского райотдела, никто не простит…", — пишет Гордиенко, упуская какие-либо доказательства неправомерных действий со стороны сотрудников Нацполиции.

Примечательно, что до ситуации со "Староконным рынком" Гордиенко не раз писал расследования о самом Тарпане и его коррупционной деятельности, но сейчас удалил все подобные публикации из личного телегам-канала.

Напомним, что Украина запросила экстрадицию Руслана Тарпана из ОАЭ. В Украине ему грозит 12 лет лишения свободы.