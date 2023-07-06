Війна за "Старокінний ринок": втікач Тарпан із Дубаю намагається атакувати керівництво Нацполіції

В Одесі третій тиждень триває скандал довкола "Староконного ринку". У ряді одеських медіа на цьому фоні з’явилися одразу кілька ідентичних матеріалів, які дискредитують представників Нацполіції на Одещині.

Конфліктна ситуація пов’язана з тим, у "Староконного ринку" за останні кілька років, згідно з даними Реєстру, було щонайменше два різні власники. А також є ще й орендарі з чинним договором оренди до 2026 року.

Зараз усіляко отримати контроль над "Староконним ринком" намагається фірма "ОКС Кепітал", прямо пов’язана з одеським колаборантом Русланом Тарпаном, що розшукується Інтерполом.

Він оголошений у розшук за звинуваченням у розкраданні 300 млн грн на проєкті "Глибоководний випуск" та звинувачується у рейдерстві одеської пам’ятки архітектури "Будинку Русова". З 2022 року Тарпан також внесений до бази "Миротворець" за підтримку російських наративів, колабораціонізм та ведення спільного бізнесу з громадянами Росії навіть після початку повномасштабної війни в Україні.

У спробах захоплення "Староконного ринку" Тарпан намагається атакувати керівництво Нацполіції та голову ГУ Нацполіції в Одеській області Івана Жука. До поширення хибних звинувачень та образи на адресу Жука та його підлеглих Тарпаном залучено низку маловідомих одеських інтернет-порталів та одеського активіста Марка Гордієнка.

"Сьогодні день Національної Поліції... Перерахую, кого я не поважаю... ...Іван Жук, тільки що призначений до Одеси. Вже спалився на рейдерстві Староконного ринку... Впевнений, що через пару місяців його в Одесі не буде, і іконостасу з його фізіономією теж... Поліцейське свавілля Івана Жука, і Ігоря Шишименка, який втік з ринку "Титана", і начальника Порто Франківського райвідділу, ніхто не пробачить...", — пише Гордієнко, упускаючи якісь докази неправомірних дій з боку співробітників Нацполіції.

Примітно, що до ситуації зі "Староконним ринком" Гордієнко не раз писав розслідування про самого Тарпана та його корупційну діяльність, але зараз видалив усі подібні публікації з особистого телегам-каналу.

Нагадаємо, що Україна запросила екстрадицію Руслана Тарпана із ОАЕ. В Україні йому загрожує 12 років ув’язнення.