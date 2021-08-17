"Внешнее управление" придумали как причину неудач Украины

Многие в Украине критикуют Запад во вмешательстве во внутренние дела Украины, как это было в Афганистане, но это лишь те, кому реформы мешают наживаться.

Такое мнение высказал украинский журналист Петр Шухлинов.

"И конечно не прошли мимо темы Афганистана пздвтые украинские депутаты. Что ни "мнение" из Рады — критикуют "внешнее управление" в Украине. Мол, нам тоже мешает. Почти все фракции! Мешает им Запад жить, как мешал Талибану, понимаешь.

20 лет Афганистан делал вид, что он страна. 20 лет заставляли афганцев делать какие-то реформы 21 столетия. И наконец можно снова жить, как раньше — насиловать детей, резать носы женщинам! Счастье деградантов.

Украинский депутат не лох, тоже хочет жить в кайф. В украинском контексте визг по теме Афганистана как примера внешнего управления означает только одно: Запад мешает крысам красть деньги налогоплательщиков. Давно мешает. Запад мешает разваливать страну коррупцией, заставляет быть цивилизацией. А так называемая элита хочет только жрать/срать/ржать.

Как вы поняли — я очень злой, начитавшись этих мнений. Ведь эти свиньи реально считают, что МЫ — никто. Что единственное, что стоит между нашими деньгами и их кошельками — Запад. А так они бы и сейчас десятками миллиардов воровали, если бы не Запад с реформами, которые они постоянно пытаются сломать. Свиньям хочется красть. У них такая натура. Но хотят, чтоб никто не подглядывал, поэтому выдумали "внешнее управление" как причину неудач Украины.

Каждый раз, когда слышите об "ужасном влиянии Запада" на Украину и о "внешнем управлении", знайте, перед вами — скотина и мразь, которая хочет только одного: чтоб никто не бил по рукам за воровство и можно было воровать как в прошлом. Это коллективная лазурная мечта околокорытных свиней в галстуках.

Так вот, хряки, есть вам что сказать. Здесь действительно не Афганистан. И вы тут не власть. И даже не Талибан. Вы нанятые менеджеры на короткий срок. Только вы очень зря это быстро забыли. Я вам напомню: уже дважды не Запад менял нашу страну, а Майдан. 100 тысяч людей. 200 тысяч людей. 300 тысяч людей. Не Запада вам надо бояться. А сотен тысяч украинцев. Майдан сделал ваши коррупционные потоки ручейками. И Майдан заставит вас быть людьми, если понадобится, третий раз.

Надевайте незадекларированные часы за шесть годовых зарплат учителя. Надевайте эксклюзивные костюмы за сотни тысяч. Заправляйте свои суперавтомобили и яхты, оформленные на тещ и тестей. Наслаждайтесь, пока можете, обезьянки. Скоро заменят вам внешнее управление надежным народным ошейником. Обеспечат каждому по мусорному баку (в лучшем случае).

И никакой Запад нам для этого действительно не нужен. Всем вам, болтунам, воздастся. Но не так, как в прошлый раз. Теперь не убежите. Догонят. И покажут настоящее внешнее управление", — пишет он.