Сегодня Кабмин назначит главу Бюро экономической безопасности: выбирают между одиозным регионалом, главным фискалом и прокурором

Автор
В. Неплохой
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Автор
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Сегодня Кабмин назначит главу Бюро экономической безопасности: выбирают между одиозным регионалом, главным фискалом и прокурором Новость обновлена 18 августа 2021, 10:12
Правительство на заседании рассмотрит вопрос назначения главы БЭБ

К заключительному этапу избрания главы Бюро экономической безопасности дошли три кандидата.

Сегодня, 18 августа, Кабинет министров на своем заседании рассмотрит вопрос назначения главы Бюро экономической безопасности. К заключительному этапу на эту должность вышли три кандидата: экс-регионал, член набсовета Нацбанка, который проходит по нескольким уголовным делам Василий Горбаль, глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчу. 

По словам председателя комиссии по отбору директора Бюро Тимофея Милованова, соответствующее решение относительно кандидатур, вышедших в финал, было принято по итогам собеседования, в ходе которого финалисты набрали самое высокое количество баллов.

Отметим, что в ходе прохождения всех этапов конкурса, один из кандидатов — Василий Горбаль успел засветиться в ряде громких скандалов. Так, члены общественной организации "Суспільство майбутнього" обратились в правоохранительные органы, Офис президента, Кабинет министров, Верховную Раду, Нацбанк с фактами, которые свидетельствуют о том, что Горбаль, в свою бытность народным депутатом от «Партии регионов», будучи главой «УкрГазБанка», причастен к мошенническим схемам по выведению сотен миллионов гривен из финучерждения, которые он, по данным общественников, разместил в российском ВТБ-банке.

В ходе пресс-конференции представители общественной организации выразили недоумение, как Горбаль, который имеет два уголовных дела по факту мошенничества, может претендовать на должность главы Бюро и предположили, что кто-то умышленно подставляет таким образом президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы нанести вред имиджу страны.

Другие кандидаты на должность главы Бюро экономической безопасности работают в налоговой и правоохранительной сферах.

Вадим Мельник — возглавляет ГФС с конца 2020 года. В 2014-2016 годах он руководил следственным управлением Службы, а до этого — работал на разных должностях в налоговой милиции.

Аттила Ковчу — в 2016-2020-м работал заведующим отделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений. В июле 2020 года стал прокурором Офиса генпрокурора.

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