Лойфман: Обращение генпрокурора Венедиктовой было снято заранее, что в очередной раз подтверждает - дело Медведчука не имеет ничего общего с уголовным процессом

Обращение генпрокурора Ирины Венедиктовой было снято заранее, что в очередной раз подтверждает — дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука не имеет ничего общего с уголовным процессом. Об этом заявил на брифинге адвокат парламентария Дмитрий Лойфман.

"Самое главное, что после того, как мы вышли из ГБР, вот я лично до машины своей дойти не успел, как уже в интернете — сел в машину, включил радио, — уже транслировалось со всех, так сказать, каналов выступление Венедиктовой. Это говорит о чем? Что оно действительно было снято заранее, заранее подготовлена картинка ко всем политическим событиям, праздникам и так далее, чтобы показать ее здесь, и это говорит очередной раз о том, что данное досудебное расследование не имеет ничего общего с целями и задачами уголовного процесса", – отметил он.

Правозащитник уверен, что такие действия имеют под собой лишь политические мотивы.

"Это имеет под собой лишь политические мотивы, которые, да его даже окончание, несмотря ни на что, для чего нет никаких процессуальных предпосылок, так сказать, для окончания следствия именно сегодня, именно вот так вот это все делается, подгоняется даже под даты какие-то символические. То есть, это в очередной раз указывает именно на это", – добавил Лойфман.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского