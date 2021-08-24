Медведчук ответил на вопрос, что объединит Украину и не даст развалить страну

Право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод, все это объединит Украину и не даст развалить страну. Такое мнение выразил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"И нужно ответить на главный вопрос: что объединит Украину, что не даст развалить страну? Какой быть Украине? У меня есть ответ: во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий", — заявил политик.

Вместе с тем он подчеркнул: "Таким образом, правовое социальное государство, которое строит прагматичные экономические отношения, как внутри себя, так и вовне. А теперь спросите: может ли по таким принципам работать современная украинская власть? Для них это неразрешимая задача. Вот они в примитивное племя и играют, поскольку ничего другого не умеют. А внешние кураторы этим пользуются и качают из страны последние соки".

"Потому нам нужно строить страну, невзирая ни на что. Никто за нас ее не построит, новейшая история Украины это показала. А как строить? Договариваться между собой, искать взаимные выгоды, а не продавливать свои интересы, невзирая ни на что, как это делает нынешняя власть. Нам нужны не харизматичные вожди, а договороспособные менеджеры. Нам нужны не те, кто изображает власть, а те, кто будет отстаивать интересы украинского государства. И не те, кто орут на митингах "Слава Украине!", а те, кто самоотверженно трудится на благо своей страны и создает ее истинную Славу!

Измените принципы, отойдите от примитивного суждения о своей стране, уберите политических нарциссов с трибун, дайте возможность работать порядочным и талантливым людям, и вы увидите результат. У нас обесценили слово "патриот". Как по мне, это не тот, кто заставляет других любить свою страну или изгоняет тех, кто, по его мнению, страну не любит. Патриот — этот тот, кто сейчас будет спасать свою страну от развала, "сшивать" ее, строить и делать ее сильнее во всех отношениях, то есть создавать успешную страну для себя и для своих граждан", — уверен Виктор Медведчук.

Напомним, президент РФ Владимир Путин опубликовал свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которая запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отреагировал на публикацию российского президента и опубликовал свою статью — "О будущем украинского и русского народов".