Медведчук: Посыл Путина совершенно понятен: раз для руководства Украины русскоязычные граждане являются чем-то неполноценным, то для России они один народ с русскими

Украинская власть в лице президента Владимира Зеленского, в отношении русскоязычного населения, совершает такие вещи, которые миллионы людей оценили, как безумие. И поэтому посыл президента России Владимира Путина совершенно понятен: раз для руководства Украины русскоязычные граждане являются чем-то неполноценным, то для России они один народ с русскими, написал в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Комментируя статью российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" оппозиционный политик подчеркнул, что украинский ответ на позицию Путина тоже не однозначен.

"Казалось бы, самый правильный ответ власти ‒ заверить украинских граждан, что их страна с ними, что их ждут, что их права будут защищены, о них будут заботиться. Но власть, в первую очередь в лице Президента Зеленского, делает нечто противоположное, что огромное число украинских граждан оценили как безумие. Судите сами: "Я просто хочу, чтобы меня поняли. Еще раз: Родина или ты – гость? Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, что мы русские, это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российской территорией. Просто никогда… Для будущего своих детей и внуков, если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь, находясь на территории Украины, чувствовал, что это Россия, если ты так чувствуешь, то я считаю, что этот человек должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет… Украина будет расти вверх, будет все строиться, это однозначно, а Донбасс – в оккупированном и отрезанном виде ‒ никуда расти не будет". Давайте спокойно разберем ответ Зеленского на те посылы, которые он бросает украинским гражданам, особенно тем, кто находится на неконтролируемой территории. Главный посыл нынешнего Президента русскоязычному населению – ты тут гость или нет? Если гость, то ты уже засиделся, и с вещами на выход. То есть Зеленский говорит не о народе, а о территориях, которые необходимо очистить от неправильных граждан. Масса людей усмотрели в этом ту риторику, когда в Германии в 30-х годах прошлого столетия называли немецких евреев гостями", — подчеркнул Медведчук.

Лидер оппозиции отметил, что, если рассматривать процесс объемно, то Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию.

"При том, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс – Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан. Получается, что Зеленский работает в связке с Путиным: один отдает граждан Украины, другой принимает. И при внешнем несогласии Зеленский говорит Путину твердое "да" в вопросе развала страны. Ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то становится закономерным вопрос: а если "неправильные" граждане, не дай бог, надумают это сделать с территориями? На это Зеленский говорит словами чеховского героя: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда!" Да почему не может, если политический процесс запущен, а Зеленский сам является сегодня главным катализатором? Зеленский активно рубит сук украинской государственности, на котором сам сидит", — добавил Медведчук.

Он задал вопрос, в ответ на заявление Зеленского о том, что "люди рано или поздно сломают стену".

"Но вот вопрос, а кто эту стену построил? Кто ограничивал связи, контакты, обмен мнениями и информацией, свободу передвижения и экономическое сотрудничество? Да, эти строители стен неплохо заработали, но ничего толком, кроме личного обогащения, не добились. А если эту стену сломают не с той стороны, с которой думает Зеленский? Что тогда? Я недаром в начале статьи уделил внимание обществу России, там этот процесс уже запущен. Если в России русскоязычное население воспринимают как соотечественников, то стену могут и разрушить. Вопрос только как это сделают. Одно дело восстановление уважительных и взаимовыгодных отношений между Украиной и Россией, а другое – риск отторжения от Украины территорий. Зеленский высокомерно заявляет, что Донбасс без Украины развиваться не будет. Но будет ли он развиваться с Украиной? Украина является единственной страной постсоветского пространства, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов. Сегодня это самая бедная страна в Европе, но Зеленского это ничуть не смущает. Сегодня Украина проигрывает России в первую очередь экономически. И проигрыш этот ‒ прямая ответственность Зеленского как Президента Украины. Поэтому разговоры Зеленского о развитии страны не стоят ничего. Нищую страну просто развалить и продать за долги кредиторам. И никакая патриотическая риторика не поможет", — резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук отреагировал на статью Владимир Путина. Лидер оппозиции очертил главные недостатки нынешнего стратегического курса страны и предложил свой путь развития государства.

Основой государства должно быть создание современного правового мультикультурного государства, уверен Виктор Медведчук.

Создание правового мультикультурного государства, поиск своего места в мировых экономических и политических процессах, а также переход к эффективному управлению экономикой. Такой ответ предложил Медведчук на вызовы перед Украиной, которые описал в своей статье Владимир Путин.