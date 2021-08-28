Медведчук: Власть преступно закрыла ряд оппозиционных СМИ - это борьба с инакомыслием, а в Европе об этом молчат

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В. Неплохой
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Медведчук: Власть преступно закрыла ряд оппозиционных СМИ - это борьба с инакомыслием, а в Европе об этом молчат Новость обновлена 28 августа 2021, 10:38
Виктор Медведчук

Украинская власть преступно закрыла ряд оппозиционных СМИ, тем самым продемонстрировав борьбу с инакомыслием, в Европе же об этом молчат.

Об этом в интервью "Першому Незалежному" заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.  

"Обратите внимание на реакцию и независимых журналистов, реакцию управления по правам человека ООН, которое высказалось и тогда, когда закрыли каналы, три, а потом четвертый вообще изъяли. Даже не закрыли, не заблокировали, просто изъяли из эфира через час после вещания по законной лицензии на основании письма заместителя председателя СБУ", — отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что новая волна борьбы с инакомыслием в Украине продолжается, а многие европейские государства об этом молчат.

"При том, что ведь многие главы государств в Европе об этом молчат, а свобода слова — это одно из основополагающих свобод, которые гарантируются во всем мире, которые в центре внимания всего мира. Почему же сейчас, даже на те обращения международных организаций, которые становятся на защиту, не могут повлиять на Зеленского и его власть для того, чтобы он остановился в этих репрессивных действиях, которые направлены на узурпацию власти и установление в стране диктаторского режима", — добавил Виктор Медведчук.

Он выразил мнение, что происходит это по причине того, что борьба является недостаточной.

"Происходит потому, что, видимо, эта борьба является недостаточной, и не все еще устали от власти Украины для того, чтобы заявить принципиальную, категорическую ,справедливую оценку этих действий. Но это не означает, что мы должны все, я имею в виду и политики, которые стоят на позициях свободы слова, и СМИ, их собственники, их журналисты прекратить эту борьбу", — резюмировал оппозиционный политик.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира. 

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

20 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний — издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины". Под угрозой закрытия также пребывает канал "Наш".

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