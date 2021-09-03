Назначение Юрия Гусева в министры поставили на паузу из-за давних связей с Порошенко, - СМИ

Офис президента медлит с возможной отставкой министра обороны Андрея Тарана и назначением на эту должность главы "Укроборонпрома" Юрия Гусева.

Причина затягивания кадровых изменений в Министерстве может крыться в давних связях Юрия Гусева с президентом Петром Порошенко. Об этом сообщается в публикации "24 канала".

Два дня назад заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") подтвердила, что изменения на должности министра обороны действительно возможны осенью.

Как известно, о грядущей отставке действующего министра обороны Андрея Тарана СМИ пишут с лета. 21 июля Кабмин уволил трех ключевых его заместителей. Ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и сам руководитель ведомства. Очередная сессия Верховной Рады начнется 7 сентября, вопрос отставки министров планируют рассматривать на первых заседаниях.

Информированные источники в ОП утверждают: больше шансов на назначение новым министром обороны имеет Юрий Гусев. На фоне других персон кандидатуру Гусева выгодно выделяет отменное образование, багаж знаний и опыта.

"Его уровня с головой хватит не только на пост главы Минобороны, но и на более высокую должность. Поэтому на любом посту он будет интеллектуально усиливать команду президента Зеленского", — отметил источник из Офиса Владимира Зеленского.

Кстати, Гусев в составе делегации Зеленского отправился в США, где подписал три соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд.

Юрий Гусев подписывает соглашение о сотрудничестве

Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию проектов по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Не смотря на то, что Гусев — один из наиболее подготовленных членов Зе-команды, ответственный в ОП за массовые коммуникации Михаил Подоляк рекомендовал главе Офиса Андрею Ермаку поставить назначение на паузу из-за риска имиджевых потерь.

"Банковую беспокоит два момента. В первую очередь – коррупционные обвинения в адрес Гусева во время его пребывания на посту замминистра обороны. Во-вторых, он поддерживал Порошенко во время предвыборной кампании и критиковал Зеленского. Сейчас уже очевидно, что Гусев делал это вынужденно, поскольку был обязан Порошенко закрытием уголовного дела", – рассказывает источник в Офисе президента.

Гусев работал замминистра в 2014-2016 годах. В ведомстве он курировал, в том числе, государственные закупки. Ему вменяли, в частности, переплату 180 млн грн за закупку топлива для армии. Тогда деньги на закупках бензина выделить не успели, но чиновника заведомо обвинили в отмывании денег. Порошенко поручил военной прокуратуре закрыть уголовное дело, что вскоре и произошло.