Медведчук: Продление меры пресечения внесено исключительно для того, чтобы помешать мне и моей защите отменить незаконное уголовное преследование

Прокуроры по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука внесли ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста исключительно для того, чтобы помешать оппозиционному политику и его защите отменить незаконное уголовное преследование. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

По его мнению, хронология событий, которая предшествовала сегодняшнему судебному заседанию, является политически мотивированной, как и само дело, и основывается на голых суждениях обвинениях следствия. А уголовное производство, по словам Медведчука, характеризуется тем, что есть массовые нарушения его права на защиту, гарантированного Конституцией Украины, в том числе является несовместимость с требованиями УПК, тех доказательств, которые есть в материалах подозрения, доказательств, проводимых в ходатайстве о продлении меры пресечения, а также неучет и ограничения его права на справедливый суд, исходя из практики ЕСПЧ, которые в соответствии с действующим законом в Украине должны учитываться при предоставлении полного комплекса, который может обеспечить ему, как подозреваемому, в этом деле права на справедливый суд.

Оппозиционный политик напомнил, что 19 августа был вызван в ГБР, где ему объявили сообщение о подозрении, которое, по его словам, практически ничем не отличается от материалов подозрения 11 мая.

"Я продолжаю настаивать, как и моя защита, что были допущены грубые нарушения уголовно-процессуального закона. Более того, когда мы говорим сегодня и это является предметом судебного рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения, я хочу напомнить, что уголовное производство в отношении меня происходит почти 6 месяцев, начиная с 11 марта 2021, когда было зарегистрировано в ЕРДР жалобы по отношению ко мне и моего коллеги народного депутата Козака. За это время, исходя из анализа и оценки доказательств, которые были перечислены в материалах подозрения от 11 мая в обновленной редакции — без существенных изменений, я это подчеркиваю — подозрения от 11 августа, а также материалов, на которые ссылается обвинение и прокуратура в ходатайстве о продолжение меры пресечения, все эти доказательства, на мой взгляд и твердое убеждение, недопустимыми, такими, которые собраны с нарушением УПК, о чем неоднократно говорилось в судебных заседаниях, которые были предметом рассмотрения меры пресечения. Более того, новая редакция сообщение о подозрении была внесена, с моей точки зрения, с одной целью. Помешать мне и моей защите в обжаловании материалов подозрения, так как в соответствии с требованиями закона, материалы подозрения могут быть обжалованы не ранее двух месяцев после уведомления о подозрении", — отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что это — единственная цель, которая "является политически мотивированной, которая преследуется органами прокуратуры и следствия".

"На следующий день, 20 августа, мне было сообщено о завершении досудебного расследования. Это было непонятно для меня, адвокатов, осуществляющих мою защиту, потому, что во-первых, органами следствия и инициативе прокуратуры срок был продлен до 11 ноября 2021 года. Во-вторых, многочисленные ходатайства адвокатов, которые в большинстве были довольны и органами прокуратуры, и следствия, начали проведение ряда следственных действий, которые необходимо провести, и которые не были реализованы и выполнены на 20 августа 2021. Поэтому эти действия были непонятными на первый взгляд. Но несмотря на то, что те действия, которые не были выполнены, но были довольны прокуратурой и следствием, на них не обратили внимание и они были проигнорированы, а также несмотря на то, что находясь в помещении ГБР 20 августа, был обнародован видеообращение генпрокурора по информации о завершении досудебного расследования и открытие материалов для ознакомления адвокатом, подозреваемым в порядке статьи 290 УПК, вывод напрашивается сам и является автоматическим. Все это делалось для того, чтобы продемонстрировать очередной пиар-ход со стороны обвинения, а надо говорить, власти в целом, ко Дню независимости, а именно 20 августа завершить расследование, объявить об этом и отчитаться в лучших советских традициях. К празднику сделана большая объемная работа, следствие завершено", — добавил политик.

Он подчеркнул, что имеет полное право утверждать именно так.

"В первую очередь, действительно, возвращаемся к ходатайствам адвокатов, необходимо было провести работу с целью, которая изложена в процессуальном законодательстве, а именно: всестороннее, всеобъемлющее исследование как обстоятельств в пользу обвинения, так и обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или опровергающие характер и содержание обвиняемого. Этого не было сделано. В соответствии с удовлетворенными ходатайствами адвокатов необходимо было обратиться за международной правовой помощью. И в процессе этой международной правовой помощи надо было с этим согласиться и прокуратуре, и следствию, установить около 50 свидетелей, изготовление документов, запросы и получение информации, установление свидетелей, а также получения иной информации, которая могла бы пролить свет в те обстоятельства, которые в очередной раз обсуждаются и перечисляются обвинением. Я хотел бы напомнить, что все эти ходатайства защиты были связаны с тем, что материалы подозрения и те, которые были 11 мая, и обновленные, и материалы о ходатайстве продолжение меры пресечения, изобилуют такими от силы, такими характерными чертами как "в неустановленном месте", "в неустановленное время", "при неустановленных обстоятельствах", "с участием неустановленных лиц". Именно поэтому защита за все это время фактически 4 месяца, начиная с обнародования первых материалов подозрения, провели в ходатайствах около 20 экспертиз. Была проведена большая работа по подготовке ходатайств для выполнения норм закона относительно объективного исследования всех обстоятельств, как в вопросах международной правовой помощи, так и следственные действия, которые должны были выполнены в Украине. Но все это было проигнорировано, и, как я сказал, 20 августа было объявлено генпрокурором о завершении расследования и открытия материалов дела. Аргумент, что это делалось под праздник, свидетельствует еще одно обстоятельство. В этом видеообращении генпрокурора содержалось то, что с 20 августа, дня материалы дела открыты для ознакомления защиты и подозреваемому, в порядке статьи 290. Но это не соответствовало действительности, так как в этот же день я получил письменное уведомление о том, что открытие материалов дела для ознакомления состоится 30 августа, через 10 дней. Это еще одно подтверждение того, что это делалось под праздник и ради праздника, отрапортовать об эффективности работы соответствующими органами прокуратуры", — подчеркнул Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.