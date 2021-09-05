Шуфрич о деле Медведчука: Власть уничтожает оппозицию, но у них это не получится

Нынешняя украинская власть пытается уничтожить оппозицию, однако сделать это у нее не получится. Таким образом народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич прокомментировал решение Печерского районного суда Киева продлить на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку.

"Под давлением человек просто оказался, не в состоянии принимать справедливые законные решения. Она (судья, — ред.) его приняла, мы его принимаем, потому что мы подчиняемся закону и будем опровергать его и опротестовывать его в апелляции", — заявил Шуфрич.

Вместе с тем он подчеркнул: "Власть уничтожает оппозицию, она пытается уничтожить оппозицию в такой способ, но мы переживали и не такое. У власти это не получится".

"Жаль что вместо диалога в отношении того, как сделать жизнь в Украине лучше, мы сегодня вынуждены оппонировать власти в судах, отражая незаконные, несправедливые, бездоказательные и абсолютно репрессивные обвинения.

То есть сегодня это репрессии еще больше. И вместо того, чтобы сегодня дискутировать с властью, как развиваться должна Украина, мы сегодня обвиняем власть в нарушении закона, конституционных прав наших граждан", — указал парламентарий.

Вместе с тем он напомнил, что ОПЗЖ всегда голосует за законы, которые окажут положительное влияние на жизнь украинцев.

"Но мы никогда не пойдем на компромиссы, которые будут противоречить интересам украинских граждан. В этом и есть суть оппозиции", — подытожил Шуфтрич.

Напомним, в среду, 2 сентября, Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.