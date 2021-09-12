Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр: что ответили в МОК

В МОК отметили, что в Украине есть прекрасные спортивные традиции

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом заявил, что Украина хочет стать хозяином зимних Олимпийских игр. В МОК инициативу поддержали.

Об этом вечером в субботу, 11 сентября, сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Во время встречи Зеленский сначала обсудил с Бахом Олимпийские игры в Токио, где отличились сильными результатами украинские спортсмены. После этого глава Украины заявил о намерении провести зимние Олимпийские игры и отправить в штаб-квартиру МОК в Лозанне украинскую делегацию.

На это заявление Томас Бах отреагировал положительно и отметил, что в Украине есть прекрасные спортивные традиции. К слову, перед этим президенту МОК презентовали спортивную инфраструктуру страны.

В пресс-службе ОП добавили, что глава МОК долгосрочную спортивную стратегию Украины в вопросе привлечения населения к спорту поприветствовал и отметил, что "Украина всегда была опорой олимпийского движения".

Как сообщал "Телеграф" ранее, о намерении Украины провести зимние Олимпийские игры еще в августе заговорил министр молодежи и спорта Владимир Гутцайт. С его слов стало известно, что Украина рассчитывает провести летние и зимние Юношеские Олимпийские игры в 2030 и 2032 годах.