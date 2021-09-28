Укр

Нардеп Лерос заработал $20 000 за компромат с трибуны парламента — эксперт (ВИДЕО)

Автор
Дмитрий Романов
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Нардеп Лерос заработал $20 000 за компромат с трибуны парламента — эксперт (ВИДЕО) Новость обновлена 28 сентября 2021, 14:33

В сети опубликован новый видеоролик, в котором человек, похожий на нардепа Гео Лероса, получает инструкции по вбросу компромата и вознаграждение за «услугу». Ролик выложил в Facebook политический эксперт Михаил Шнайдер.

«Друзья, сегодня всплыло очень интересное видео с приключениями нашего знаменитого «борца с коррупцией и коррупционерами» Гео Лероса. На котором он получает очередное задание и, конечно же, пухлый конверт с наличными. Просто смотрите и наслаждайтесь», — прокомментировал публикацию Шнайдер.

В кадре видно, как человек, похожий на Лероса, получает деньги и подробные инструкции от заказчика. За выполнение заказа депутат взял 20 тысяч долларов.

В частности, речь идет о том, как Лерос должен объяснить происхождение записи. Якобы флешку ему передал честный офицер СБУ после того, как получил приказ уничтожить все материалы уголовного дела. А Леросу доверяет, поскольку якобы уверен, что те же люди причастны к поджогу его автомобиля.

Запись сделана 14 сентября 2020 в одном из офисных центров Киева. Вскоре после этого Лерос с трибуны Верховной Рады включил запись, где двое мужчин с голосами, похожими на Дениса Комарницкого, которого называют «смотрящим» по Киеву, и нардепа Николая Тищенко, обсуждают общие дела.

В ролике также напоминают о других скандальных видео с участием людей, похожих на Лероса. В одном герой получает 50 тысяч долларов за поджог своего автомобиля Mercedes, в другом — 10 тысяч за вброс компромата на депутата Киевсовета Михаила Терентьева.

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