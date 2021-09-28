Нардеп Лерос заробив $20 000 за компромат з трибуни парламенту - експерт (ВІДЕО)

У мережі опублікований новий відеоролик, в якому людина, схожа на нардепа Гео Лероса, отримує інструкції з вкидання компромату і винагороду за «послугу». Ролик виклав у Facebook політичний експерт Михайло Шнайдер.

«Друзі, сьогодні спливло дуже цікаве відео з пригодами нашого знаменитого «борця з корупцією і корупціонерами Гео Лероса». На якому він отримує чергове завдання і, звичайно ж, пухкий конверт з готівкою. Просто дивіться і насолоджуйтеся», — прокоментував публікацію Шнайдер.

У кадрі видно, як людина, схожа на Лероса, отримує гроші та детальні інструкції від замовника. За виконання замовлення депутат взяв 20 тисяч доларів.

Зокрема, йдеться про те, як Лерос має пояснити походження запису. Нібито флешку йому передав чесний офіцер СБУ після того, як отримав наказ знищити всі матеріали кримінальної справи. А Леросу довіряє, бо нібито впевнений, що ці люди причетні до підпалу його автомобіля.

Запис зроблено 14 вересня 2020 року в одному з офісних центрів Києва. Невдовзі потому Лерос з трибуни Верховної Ради включив запис, де двоє чоловіків з голосами, схожими на Дениса Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом, і нардепа Миколи Тищенка, обговорюють спільні справи.

У ролику також нагадують про інші скандальні відео за участю людей, схожих на Лероса. В одному герой отримує 50 тисяч доларів за підпал свого автомобіля Mercedes, в іншому — 10 тисяч за вкидання компромату на депутата Київради Михайла Терентьєва.