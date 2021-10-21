Закон об олигархах: как серые миллиардеры обворовывают государство и остаются нетронутыми

Из-за критической ситуации на Дарницкой ТЭЦ киевляне могут остаться без тепла

Украинцы со страхом ожидают отопительного сезона, который может стать рекордным по стоимости тепла а, возможно, и ввиду его недостатка. В Украине тревожные настроения переходят в панику в оценке платежек за энергоресурсы. На биржевых закупках газа на 03.10.21 цена уже пересекла отметку 36568.40 грн. Из-за стремительного подорожания газа в Европе, где на прошлой неделе цена на хабах ЕС по ноябрьских фьючерсам резко подскочила до 1500 долларов. Россия рулит. Это ее ответ Евросоюзу на затягивание сертификации «Северного Потока-2». Это энергетическая гибридная война, в которой РФ успешно побеждает. Уже по данным Investing, цена и на уголь для Дарницкой ТЭЦ на фьючерсах в пресловутом Роттердаме резко подскочила до 201.75 долларов за тонну. А жители Левого берега столицы, вообще, этого тепла могут не дождаться из-за критической ситуации на Дарницкой ТЭЦ, которая обеспечивает 68% тепловых потребителей, а это примерно 350 000 потребителей.

Дарницкая ТЭЦ (ООО «Еврореконструкция»), основным управляющим бенефициаром которой является серый олигарх Анатолий Шкрибляк, производит для них тепло, электроэнергию и поставляет им горячую воду. О качестве услуг и завышенных тарифах можно говорить много, но сейчас речь не об этом. Впечатляющими являются схемы, по которым олигархи типа Шкрибляка годами противоправно и нелегально обогащаются, скрывают доходы, платят налоги, обворовывают государство и украинцев, выводя основные финансовые потоки в офшоры, покупая себе там «золотые паспорта», виллы, яхты и европейскую сытость.

Казалось бы, отчаянно инициированный президентом Владимиром Зеленским «Закон об олигархах» должен остановить, или хотя бы напугать нечистых и жадных бизнесменов, которые не только обворовывают нас, но и являются мощным источником тотальной национальной коррупции. Действительно, в о отншении некоторых даже ввели санкции, начались проверки деятельности рыночных монополистов. Но далеко не всех. И выглядит все, как борьба с большими ветряными мельницами, которые держат под контролем движение всех денежных масс и действия правительства в Украине. Вместе с Судом и нашей свободой.

Ведь как можно объяснить деятельность и сказочно стремительное обогащение бывшего нардепа, которому удалось аж год побыть не только народным избранником, но и членом группы связей с Китаем, Шкрибляка? Через кипрские оффшорные компании он является бенефициаром четырех крупнейших теплоэлектростанций — ООО «Еврореконструкция» (Дарицкая ТЭЦ), ЧАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ). Эти предприятия демонстрируют совсем скромные, как на уровень жизни Шкрибляка, доходы.

Так кто же такой Анатолий Шкрибляк?

Об Анатолие Шкрибляке начали говорить еще в далеких 2006-2007 годах. Он неожиданно ворвался в большую политику и глянцевые издания таблоидов. Ночные клубы, светские вечеринки, гламурные тусовки и бездумная трата денег привлекли внимание к неприметному мужчине в больших тяжелых очках. Из открытых источников о Шкрибляке почти ничего не известно. В Википедии сказано о нем всего одним предложением, что родился в 1973 году в селе Яворов Косовского района и сразу украинский политик, нардеп 5-го созыва. Все! Больше ничего. Откуда же у провинциального человека из далекого Косова с традиционной местной фамилией ( шкрябать (царапать) по дереву) взялись такие сумасшедшие деньги?

Анатолий Шкрибляк

Важную роль в жизни Анатолия Шкрибляка сыграл родной дядя, Николай Шкрибляк, который с 1997 года был заместителем главы Ивано-Франковской ОГА. В 2002 году, в разгар парламентских выборов, за два дня до голосования, Николая Шкрибляка автоматной очередью застрелили в подъезде собственного дома. На момент смерти Николай Шкрибляк контролировал около 90 предприятий. Значительная часть была записана на родственников, (поскольку он занимал должность заместителя губернатора). И здесь, большая семейная тайна, до сих пор не раскрыта. Родном сыну, Назару Шкрибляку (1982 г.р.) в наследство от отца почти ничего не осталось. По информации из реестра владельцев, он обладает только (2.5%) в ООО «ТРК 3-Студия». И все. В то время, племянник — маленький Анатолий Шкрибляк, стал владельцем более 50-ти компаний, перспективной фирмой «ТехНова», семейной кассой, схемами и связями. Эта компания берет под контроль Черниговскую ТЭЦ и с этого времени начинается выкачивание денег у граждан, коррупционные схемы и накопления капитала Анатолия Шкрибляка. Особенно, после завладения Дарницкой ТЭЦ, которая единственная стала частной собственностью. Именно благодаря ей Анатолий Васильевич становится сказочно богатым и набирает темпы к первому миллиарду.

На сегодняшний день в Шкрибляка разрослась целая империя. Основные: энергетическая, строительная и аграрная. Он входит в топ-рейтинг самых богатых людей Украины.

На самом деле управление предприятиями осуществляется с целью получения незаконной прибыли для бенефициара и «бонусов» — для руководителей Управляющей компании, которую невозможно найти ни в одном реестре. Вместе с «отбеливанием» незаконно полученных средств через строительство элитного жилья, грандиозных ТРЦ, дворцов и яхт в Барселоне.

Схема управления ТЭЦ позволяет бесконтрольно использовать финансовые и материальные ресурсы предприятий для собственных целей, из-за чего ежегодно наносятся убытки государству на сотни миллионов, а может и миллиарды гривен.

Спецификой этого бизнеса является то, что его участником является государство, утверждает тарифы в НКРЭКУ, способствует развитию энергорынка. По сути — дотирует бизнес. Значительная часть средств идет на компенсацию ремонта и реконструкции станции, которые на бумаге проводятся регулярно, каждый год — примерно на 170 млн гривен. На самом деле, за последние 20 лет никаких модернизаций станции не проводилось. Лишь недавно была анонсирована установка двух фильтров. Так называемые ремонтные работы проводят фирмы-прокладки на бумаге по завышенным тарифам. Фактический владелец ТЭЦ просто кладет государственные деньги в свой карман. Также он аморально зарабатывает на закупке и доставке угля для ТЭЦ, научных исследованиях и экологических программах … А за все платит конечный потребитель — обычный украинец, который боится замерзнуть в пандемическую зиму.

По информации СМИ, заручившись поддержкой «друзей» из НКРЭКУ и местной власти, Шкрибляк создал системные схемы хищения денег. Его обвиняют в создании схем поставок угля из РФ и ОРДЛО. Суть бизнеса заключается в искусственном увеличении стоимости угля с помощью аффилированных структур-нерезидентов, выводе «маржи» через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом.

Указанная схема предусматривает:

«Товарную» составляющую, согласно грузовыми таможенными декларациями (ГТД) это прямая поставка угля — «отправитель экспортер» (фирма, РФ) — «получатель» (ТЭЦ, Украина) — «лицо, ответственное за финансовое урегулирование» (фирма в Украине или нерезидент), конечная цена угля соответствует топливной составляющей тарифа, утвержденного НКРЕКУ для ТЭЦ.

«Финансовую» составляющую, согласно которой расчет за поставку угля осуществляется через цепочку юридических лиц с перечислением «маржи» на счета бенефициаров и участников «схемы», таким образом происходит завышение цены угля, неконтролируемое правоохранительными и фискальными органами Украины.

На сегодняшний день оперативным путем правоохранительными органами получены основные схемы движения угля и денег в 2017-2019 годах по вышеуказанным энергопредприятиями с названиями и полными реквизитами всех фирм, должностных и ответственных лиц, задействованных в преступных схемах, фактические данные о формировании цены на уголь в схемах, вывод «маржи» на подконтрольные фирмы, отдельные ГТД, выписки по нерезидентам, счета, инвойсы, свифт перечисления и т.п.

Согласно им, так называемая «маржа» в среднем составляет около 25-30 долларов США за тонну угля, при объеме поставки в адрес вышеуказанных ТЭЦ в размере 1,4 миллиона тонн в год — «теневая доходность» от вышеуказанных схем составляет около 30- 50 млн долларов в год. И это только на одном угле. В течение 2017-2019 годов Шкрибляк смог легазовать около 3 миллиардов гривен, полученных от реализации схем.

Когда страна воюет с врагом, борется за государственность и за свою единственную землю, за дома украинцев, дельцы коварно обогащаются и финансируют армию «ихтамнетов». Покупка угля в России и ОРДЛО, через Кузбасс с поддельными документами. По накатанной схеме «прерванного транзита».

Служба безопасности Украины заподозрила компанию «Технова» (Черниговская ТЭЦ) в закупке угля с временно оккупированной территории и начала досудебное расследование. Об этом говорится в постановлении Деснянского районного суда Чернигова от 2 января 2020 года. Суд удовлетворил ходатайство СБУ и обязал компанию предоставить спецслужбе сертификат о происхождении импортного угля, договор о его поставках и другие запрашиваемые документы. Впрочем, это дело "зависло".

Это может свидетельствовать о финансировании донбасского терроризма. Искусственное завышение стоимости угля с помощью аффилированных структур нерезидентов с использованием «прерванного транзита» и вывод средств через подконтрольные фирмы.

«Утечка данных из уголовных дел свидетельствует, что каждый год из «ОО Еврореконструкции» выводилось до 50 млн долларов чистой прибыли. А.Шкрибляк прилагает эти деньги к кредитам ЕБРР или любого другого западного банка, через оффшорные компании и аудит их по сути отмывает, легализует украденные средства через строительство, например, ТРЦ и, таким образом становится владельцем «белых» активов на сотни миллионов евро. Он реальный «серый» миллиардер. Спрятанный в коконе, который охраняется коррупционной системой, которая не позволяет это показать.

Огромные суммы денег выводятся из Украины через так называемую «управляющую компанию» из доверенных лиц Шкрибляка, действующей по принципу ОПГ. Эта компания занимается всем — от поставок угля, газа до продаж электроэнергии, ремонтов на сотни миллионов гривен и отмывания средств. Самое главное — она контролирует все денежные потоки», — говорит наш инсайдер.

И эти факты задокументированы в рамках ряда уголовных производств, открытых в течение 2019-2020 годов в ГБР, Нацполиции и СБУ.

- ГБР Украины: №62019000000001529 от 30.09.20019 г.. Ч. 5 ст. 191 УК Украины (сопровождение дела со стороны Департамента контрразведывательной защиты экономики государства СБУ)

- ГСУ ЧП Украины: № 12019000000000968 от 11.10.2019 г.. Ч. 5 ст. 191 УК Украины; — эти дела закрыты

- Управления СБ Украины в Черниговской области: № 22019270000000059 от 09.10.2019 г ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. — это дело «висит».

Но несмотря на указанные уголовные производства, Шкрибляк процветает в своем огромном поместье в Испании, на дорогой огромной яхте, инвестируя в Кипр десятки миллионов евро в обмен на гражданство. У следственных и оперативных подразделений была вся необходимая информация для вынесения ему, хотя бы, подозрения: наличие основных схем (товарных и финансовых) поставки угля; перечисление средств с полными реквизитами всех фирм, информации о должностных и ответственных лиц, задействованных в преступной деятельности; фактических данных о формировании стоимости на уголь в схемах, вывода так называемой «маржи» на счета подконтрольных структур и документальных материалов (ГТД, инвойсы, свифт перечисления, выписки по нерезидентам и т.д.). Но, вероятно, большие кейсы наличности смогли убедить крупных и ответственных чиновников, что спешить с ним не стоит.

Судите сами. Последнее сверхгромкое дело о взятке в 6 млн долларов прокурору САП Холодницкому, где Шкрибляк играл важную роль (Елена Мазур была его особо доверенным лицом и одной из управляющих его бизнесом), спущена на тормозах. По информации источников, решать проблемные дела ему помогает бывший заместитель Министра внутренних дел, генерал-полковник Владимир Евдокимов. Бывшие сотрудники его называли «Котовским». Говорят, что именно он нашел ключи в кабинеты на Банковой. Между прочим, скандальный заместитель главы ОП Олег Татаров считает Евдокимова своим учителем. Именно пролоббированная ним следственная судья Белоус прекратила расследование СБУ о финансировании терроризма через закупку угля в ОРДЛО.

Шкрибляк уехал за границу, а конкретные люди, наверное, очень обогатились. Как сообщил инсайдер — бывший полковник СБУ, платой за услуги стали 5 квартир в элитном доме возле Бессарабского рынка, который строит компания Шкрибляка Budhouse. 1 квартира в доме на Лютеранской 14-В стоит примерно 500 000 долларов. А сам дом, в центре исторического Киева, построен со всеми возможными нарушениями норм строительства и представляет угрозу соседским домам, в которых пошли трещины. А опасность смещения грунтов может разрушить исторические здания столицы.

Такая безнаказанность дает возможность чувствовать себя неуловимым и одновременно … честным инвестором. "Серые" деньги Шкрибляк пытается отбелить и приумножить для будущих незаконных сделок. Его строительная компания построила ряд торговых центров для отмывания незаконно выведенных и украденных денег в энергетическом бизнесе ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкассы) и ТРЦ Forum (Львов), ТРЦ Nikolsky (Харьков), а также отелем Khortitsa Palace (Запорожье). В прессе Шкрибляк громко заявляет, что привлекает иностранных инвесторов (т.е. самого себя, как гражданина Кипра и Испании) для реализации масштабных проектов в Украине.

Правоохранительная и судебная системы закрывают глаза на деятельность таких серых олигархов. Как и СНБО. Между тем Шкрибляк и ему подобные серые олигархи, высасывают из государства миллиарды долларов, выводят деньги через оффшорные фирмы и прикрываются международным правом. Именно такие «бизнесмены» уничтожают государство. Именно такие люди убивают экономику. Именно такие люди ведут к обнищанию народа. Бизнес в стране должен быть прозрачным, инновационным и прогрессивным. Есть надежда, что закон об олигархах зачистит мошенников.