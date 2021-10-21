Закон про олігархів: як сірі мільярдери обкрадають державу і залишаються недоторканими

Через критичну ситуацію на Дарницькій ТЕЦ кияни можуть лишитися без тепла

Українці з острахом очікують опалювального сезону, який може стати рекордним за вартістю тепла а, можливо, й через його нестачу. В Україні тривожні настрої переходять в паніку в оцінюванні платіжок за енергоресурси. Ціна на біржових закупках газу на 03.10.21 вже перетнула відмітку 36568.40 грн. Через стрімке подорожчання газу у Європі, де минулого тижня ціна на хабах ЄС по листопадових ф’ючерсах різко підскочила до 1500 доларів. Росія рулить. Це її відповідь Євросоюзу на затягування сертифікації «Північного Потоку-2». Це енергетична гібридна війна, в якій РФ успішно перемагає. Бо вже за даними Investing, ціна й на вугілля для Дарницької ТЕЦ на ф’ючерсах в горезвісному Роттердамі різко підскочила до 201.75 доларів за тону. А мешканці Лівого берега столиці, взагалі, цього тепла можуть не дочекатися через критичну ситуацію на Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечує 68% теплових споживачів, а це приблизно 350 тисяч споживачів.

Дарницька ТЕЦ (ООО «Єврореконструкція»), основним управляючим бенефіціаром якої є сірий олігарх Анатолій Шкрібляк, виробляє для них тепло, електроенергію та поставляє їм гарячу воду. Про якість послуг і завищені тарифи можна говорити багато, але зараз мова не про це. Вражаючими є схеми, за якими олігархи типу Шкрібляка роками протиправно і нелегально збагачуються, приховують прибутки, не сплачують податки, обкрадають державу й українців, виводячи основні фінансові потоки в офшори, купуючи собі там «золоті паспорти», вілли, яхти і європейську ситість.

Здавалося б, відчайдушно ініційований президентом Володимиром Зеленським «Закон про олігархів» мав би зупинити, бодай би налякати, нечистих і жадібних бізнесменів, які не тільки обкрадають нас, але й є потужним джерелом тотальної національної корупції. Справді, до деяких навіть запровадили санкції, почалися перевірки діяльності ринкових монополістів. Але ж далеко не всіх. І виглядає все, як боротьба з великими вітряними млинами, які тримають під контролем рух усіх грошових мас і дію Уряду в Україні. Разом із Судом і нашою свободою.

Бо ж як можна пояснити діяльність і казково стрімке збагачення колишнього нардепа, якому пощастило аж рік побути не тільки народним обранцем, але й членом групи зв’язків з Китаєм, Шкрібляка? Через кіпрські офшорні компанії він є бенефіціаром чотирьох найбільших теплоелектростанцій – ООО «Єврореконструкція» (Дарицька ТЕЦ), ПРАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ). Ці підприємства демонструють зовсім скромні, як на рівень життя Шкрібляка, доходи.

Так хто ж такий Анатолій Шкрібляк?

Про Анатолія Шкрібляка, почали говорити вже у далеких 2006-2007 роках. Він зненацька увірвався у велику політику і глянцеві видання таблоїдів. Нічні клуби, світські вечірки, гламурні тусовки і бездумна трата грошей привернули увагу до непримітного чоловіка у великих важких окулярах. З відкритих джерел про Шкрібляка майже нічого не відомо. У Вікіпедії зазначено про нього всього одним реченням, що народився 1973 року у селі Яворів Косівського району і одразу, український політик, нардеп 5-го скликання. Все! Більше нічого. Звідки ж у провінційної людини з далекого Косова із традиційним тамтешнім прізвищем (шкрябати по дереву) взялися такі шалені статки?

Анатолій Шкрібляк

Важливу роль в житті Анатолія Шкрібляка зіграв рідний дядько, Микола Шкрібляк, який з 1997 року був заступником голови Івано-Франківської ОДА. У 2002 році, в розпал парламентських перегонів, за два дні до голосування, Миколу Шкрібляка автоматною чергою застрелили в під’їзді власного будинку. На момент смерті, Микола Шкрібляк контролював близько 90 підприємств. Значна частина була записана на родичів, (оскільки він займав посаду заступника губернатора). І тут, велика сімейна таємниця, донині не розкрита. Рідному сину, Назару Шкрібляку (1982 р.н.) у спадок від батька майже нічого не залишилося. За інформацією з реєстру власників, він володіє лише (2.5%) в ТОВ «ТРК 3-Студія». І все. У той час, племінник – маленький Анатолій Шкрібляк, став власником понад 50-ти компаній, перспективною фірмою «ТехНова», сімейною касою, схемами і зв’язками. Ця компанія бере під контроль Чернігівську ТЕЦ і з того часу починається викачування грошей у громадян, корупційні схеми і накопичення капіталу Анатолія Шкрібляка. Особливо, після заволодіння Дарницькою ТЕЦ, яка єдина стала приватною власністю. Саме завдяки їй Анатолій Васильович стає казково багатим і набирає темпи до першого мільярду.

На сьогоднішній день у Шкрібляка розрослася ціла імперія. Основні: енергетична, будівельна і аграрна. Він входить в топ-рейтинг найбагатших людей України.

Насправді управління підприємствами здійснюється з метою отримання незаконного прибутку для бенефіціара і «бонусів» — для керівників Управляючої компанії, яку неможливо знайти в жодному реєстрі. Разом із «відбілюванням» незаконно отриманих коштів через будівництво елітного житла, грандіозних ТРЦ, палаців та яхт біля Барселони.

Схема управління ТЕЦ дозволяє безконтрольно використовувати фінансові та матеріальні ресурси підприємств для власних цілей, через що щороку наносяться збитки державі на сотні мільйонів, а може й мільярди гривень.

Специфікою цього бізнесу є те, що його учасником є держава, яка затверджує тарифи в НКРЕКП, сприяє розвитку Енергоринку. По суті – дотує бізнес. Значна частина коштів йде на компенсацію ремонту та реконструкції станції, які на папері проводяться регулярно, щороку – приблизно на 170 млн гривень. Насправді, за останніх 20 років ніяких модернізацій станції не проводилося. Лише нещодавно було анонсовано установку двох фільтрів. Так звані ремонтні роботи проводять фірми-прокладки на папері за завищеними тарифами. Фактичний власник ТЕЦ просто кладе державні гроші в свою кишеню. Також він аморально заробляє на закупівлі та доставці вугілля для ТЕЦ, наукових дослідженнях та екологічних програмах… А за все платить кінцевий споживач – звичайний українець, який боїться замерзнути в пандемічну зиму.

За інформацією ЗМІ, заручившись підтримкою «друзів» із НКРЕКП та місцевої влади, Шкрібляк створив системні схеми розкрадання фінансів. Його звинувачують у створенні схем постачання вугілля з РФ та ОРДЛО. Суть бізнесу полягає у штучному збільшенні вартості вугілля за допомогою афілійованих структур-нерезидентів, виведенні «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном.

Зазначена схема передбачає:

«товарну» складову, згідно з вантажними митними деклараціями (ВМД) це пряма поставка вугілля – «відправник експортер» (фірма РФ) – «одержувач» (ТЕЦ Україна) – «особа, відповідальна за фінансове врегулювання» (фірма України або нерезидент), кінцева ціна вугілля відповідає паливній складовій тарифу, затвердженого НКРЕКУ для ТЕЦ.

«фінансову» складову, згідно з якою розрахунок за поставку вугілля здійснюється через ланцюжок юридичних осіб з перерахуванням «маржі» на рахунки бенефіціарів та учасників «схеми», таким чином відбувається завищення ціни вугілля, неконтрольоване правоохоронними та фіскальними органами України.

На сьогоднішній день, оперативним шляхом правоохоронними органами отримані основні схеми руху вугілля і грошей у 2017-2019 роках за вищевказаними енергопідприємствами з назвами і повними реквізитами всіх фірм, посадових і відповідальних осіб, задіяних у злочинних схемах, фактичні дані про формування ціни на вугілля в схемах, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, окремі ВМД, виписки по нерезидентах, рахунки, інвойси, Свіфт-перерахування і т.п.

Згідно з ними, так звана «маржа» в середньому становить близько 25-30 доларів США за тонну вугілля, при обсязі поставки на адресу вищевказаних ТЕЦ в розмірі 1,4 мільйона тонн на рік – «тіньова прибутковість» від вищевказаних схем становить близько 30-50 млн. доларів на рік. І це тільки на одному вугіллі. Протягом 2017-2019 років Шкрібляк зміг легазізувати близько 3 мільярдів гривень, отриманих від реалізації схем.

Коли країна воює з ворогом, бореться за державність і за свою єдину землю, за домівки українців, ділки підступно збагачуються і фінансують армію «іхтамнету». Купівля вугілля в Росії та ОРДЛО, через Кузбас із підробленими документами. По накатаній схемі «перерваного транзиту».

Служба безпеки України запідозрила компанію «Технова» (Чернігівська ТЕЦ) в закупівлі вугілля з тимчасово окупованої території і розпочала досудове розслідування. Про це йдеться в ухвалі Деснянського районного суду Чернігова від 2 січня 2020 року. Суд задовольнив клопотання СБУ та зобов’язав компанію надати спецслужбі сертифікат про походження імпортного вугілля, договір про його постачання та інші запитувані документи. Втім, ця справа "зависла".

Це може свідчити про фінансування донбаського тероризму. Штучне завищення вартості вугілля за допомогою афільованих структур-нерезидентів з використанням «перерваного транзиту» та виведення коштів через підконтрольні фірми.

«Витік даних із кримінальних справ свідчить, що кожний рік з «ОО Єврореконструкції» виводилося до 50 млн доларів чистого прибутку. А.Шкрібляк докладає ці гроші до кредитів ЄБРР або будь-якого іншого західного банку, через офшорні компанії і аудит їх по суті відмиває, легалізує вкрадені кошти через будівництво, наприклад, ТРЦ і, таким чином стає власником «білих» активів на сотні мільйонів євро. Він реальний «сірий» мільярдер. Захований у коконі, який охороняється корупційною системою не дозволяє це показати.

Величезні суми грошей виводяться із України через так звану «управляючу компанію» з довірених осіб Шкрібляка, яка діє за принципом ОЗГ. Ця компанія займається всім – від постачанням вугілля, газу до продажів електроенергії, ремонтів на сотні мільйонів гривень і відмивання коштів. Найголовніше – вона контролює всі грошові потоки», — каже наш інсайдер.

І ці факти задокументовано у рамках ряду кримінальних проваджень, відкритих впродовж 2019-2020 років у ДБР, Нацполіції і СБУ.

– ДБР України: №62019000000001529 від 30.09.20019 р. ч. 5 ст. 191 КК України (супроводження справи з боку Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави СБУ);

– ГСУ НП України: № 12019000000000968 від 11.10.2019 р. ч. 5 ст. 191 КК України; — ці справи закриті

– Управління СБ України в Чернігівській області: № 22019270000000059 від 09.10.2019 р. ч. 1 ст. 258-3 КК України. – ця справа «висить».

Але попри вказані кримінальні провадження, Шкрібляк процвітає в своєму величезному маєтку в Іспанії, на дорогій величезній яхті, інвестуючи в Кіпр десятки мільйонів євро в обмін на громадянство. У слідчих та оперативних підрозділів була вся необхідна інформація для винесення йому, хоча би, підозри: наявність основних схем (товарних та фінансових) постачання вугілля; перерахування коштів з повними реквізитами всіх фірм, інформації щодо посадових та відповідальних осіб, задіяних в злочинній діяльності; фактичних даних про формування вартості на вугілля в схемах, виведення так званої «маржі» на рахунки підконтрольних структур та документальних матеріалів (ГТД, інвойси, свіфт-перерахування, виписки по нерезидентам, тощо). Але, ймовірно, великі кейси готівки змогли переконати великих і дуже відповідальних чиновників, що поспішати з ним не варто.

Судіть самі. Остання надгучна справа про хабар у 6 млн доларів прокурору САП Холодницькому, де Шкрібляк відігравав важливу роль (Олена Мазур була його особливо довіреною особою і одною із управляючих його бізнесом), спущена на гальмах. За інформацією джерел, вирішувати проблемні справи йому допомагає колишній заступник Міністра внутрішніх справ, генерал-полковник Володимир Євдокімов. Колишні співробітники його називали «Котовським». Говорять, що саме він знайшов ключі до кабінетів на Банковій. Між іншим, скандальний заступник голови ОП Олег Татаров, вважає Євдокімова своїм вчителем. Саме пролобійована ним слідча суддя Білоус припинила розслідування СБУ про фінансування тероризму через закупівлю вугілля в ОРДЛО.

Шкрібляк виїхав за кордон, а конкретні люди, певно, дуже збагатились. Як повідомив інсайдер — колишній полковник СБУ, платою за послуги стали 5 квартир в елітному будинку біля Бесарабського ринку, який будує компанія Шкрібляка Budhouse. 1 квартира у будинку на Лютеранській 14-В, коштує приблизно 500 000 доларів. А сам будинок, в центрі історичного Києва, зведено з усіма можливими порушеннями норм будівництва і становить загрозу сусідським будинкам, на яких пішли тріщини. А небезпека зсуву грунтів може зруйнувати історичні будівлі столиці.

Така безкарність дає можливість відчувати себе невловимим і одночасно… чесним інвестором. "Сірі" гроші Шкрібляк намагається відбілити і примножити для майбутніх незаконних оборуток. Його будівельна компанія збудувала низку торговельних центрів для відмивання незаконно виведених і вкрадених грошей в енергетичному бізнесі: ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкаси) і ТРЦ Forum (Львів), ТРЦ Nikolsky (Харків), а також готелем Khortitsa Palace (Запоріжжя). В пресі Шкрібляк гучно заявляє, що залучає іноземних інвесторів (тобто, самого себе, як громадянина Кіпру та Іспанії) для реалізації масштабних проектів в Україні.

Правоохоронна і судова системи закриває очі на діяльність таких сірих олігархів. Як і РНБО. Тим часом Шкрібляк і схожі на нього сірі олігархи, висмоктують з держави мільярди доларів, виводять гроші через офшорні фірми і прикриваються міжнародним правом. Саме такі, «бізнесмени» знищують державу. Саме такі люди, вбивають економіку. Саме такі люди, ведуть до зубожіння народу. Бізнес в країні має бути прозорим, інноваційним і прогресивним. Є сподівання, що закон про олігархів, зачистить шахраїв.