Григорий Мамка: Власть специально оказывает давление на Медведчука, чтобы убрать с дороги оппозицию

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
28
Григорий Мамка Новость обновлена 15 декабря 2021, 14:22
Григорий Мамка

8 декабря 2021 года в НАПК отчитались о проверке декларации народного депутата Виктора Медведчука за 2020 год. В агентстве считают, что Медведчук в декларации указал недостоверную информацию о доме, земельном участке, а также нескольких автомобилях, а именно, указав эти объекты, он не обозначил данные о стоимости данного имущества. Впрочем, данное обвинение юридически не обосновано, ведь это имущество глава Политсовета "ОПЗЖ" приобрел еще до избрания народным депутатом Украины.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь", заслуженный юрист Украины Григорий Мамка, комментируя очередные претензии НАПК к Медведчуку.

"Новая волна давления на Медведчука – это попытка прикрыть свои оффшорные скандалы и бездарность в государственном управлении. Последние обвинения НАПК относительно недостоверности деклараций демонстрируют попытки установить абсолютную диктатуру и поддержку курса по фальсификации уголовных производств с целью расправиться с оппозицией", — считает Григорий Мамка.

Теги:
#Виктор Медведчук #Григорий Мамка #НАПК #ОПЗЖ
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