Экс-начальник ГУР МО Бурба участвовал в кровавой зачистке Евромайдана в феврале 2014 года – расследование

Экс-руководитель ГУР Минобороны Василий Бурба, занимавший до 2015 года должность начальника 2 управления "К" в Службе Безопасности, причастен к реализации плана зачистки Евромайдана в феврале 2014 года, сопровождавшегося массовыми жертвами среди протестующих. Об этом говорится в расследовании журналистского проекта "Тени"

Как отмечают журналисты, в феврале 2014 года силовики реализовывали две спецоперации: "Бумеранг" и "Волна", к которым были привлечены представители Внутренних Войск, милиции, "Беркута" и снайперов.

"Среди людей, которые отвечали за реализацию спецопераций, был и Василий Бурба, который в то время занимал должность начальника 2-го управления К в СБУ. Из документа следует, что его зоной ответственности была блокировка дорог на въездах в Киев. Он должен был создать зеленый коридор военного транспорта. Также Бурба обеспечивал круглосуточную работу на Майдане Службы по чрезвычайным ситуациям, в частности, радиохимическую и биологическую защиту", — отмечают расследователи.

Документы о причастности Василия Бурбы к разгону Майдана впервые обнародовал в 2014 году экс-нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль. Он сообщил журналистам, что всю информацию направил в Генпрокуратуру, однако оттуда никаких отчетов о расследовании не поступало.

На запрос журналистов в Офисе Генпрокурора ответили, что 18 июня 2014 года были внесены сведения в ЕРДР, которые в настоящее время проверяются следственным путем в уголовном производстве, в рамках которого, среди прочего, расследуются факты незаконного препятствования проведению собраний и митингов в период ноября 2013 года. 2014 года на Майдане Независимости способом неизбирательного применения насилия к участникам таких акций.

"В частности, следствием установлено, что в период с 18 по 19 февраля 2014 работниками правоохранительных органов совершен силовой штурм митингующих на Майдане Незалежности путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в здании Федерации профсоюзов", — отмечается в ответе Офиса Генпрокурора.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Василия Бурбу в торговле разведывательной информацией.