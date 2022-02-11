Укр

"Большая стройка" Зеленского восстановит заброшенную евроколею до польской границы

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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"Большая стройка" Зеленского восстановит заброшенную евроколею до польской границы Новость обновлена 11 февраля 2022, 13:40

"Укрзалізниця" планирует начать восстановление евроколеи Госграница — Рава-Русская, соединяющая Львовскую область с Польшей. Работы планируют провести в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщает Львовская ОГА.

Из-за аварийности евроколея не эксплуатируется еще с 2005 года. Общая стоимость восстановления участка составит 100 млн. грн. Сотрудничество с польской железной дорогой по реализации проекта планируется обсудить уже 15 февраля.

"Протяженность пути от Госграницы до Равы-Русской 8 км. Начинаем с разработки ПСД, которая может стоить 3-5 миллионов гривен. 1 миллион – средства местной громады. Остальные деньги мы аккумулируем из областного и государственного бюджета", — отметил руководитель области Максим Козицкий.

По словам исполнительного директора "Львовской зализныци" Юрия Ищука, в рамках проекта нужно отремонтировать пассажирское здание, модернизировать платформу, привести в порядок пути, переезды и мосты.

"Будем вместе над этим работать. Сочетание Рава-Русская-Варшава должно стать хорошим проектом. В течение трех часов из Равы-Русской можно добраться до Варшавы, а из Варшавы – до всего мира", — сказал, со своей стороны, президент правления "ЕврорегионРасточье", глава города ТомашувЛюбельски (Республика Польша) ВойцехЖуковски.

Напомним, ранее замглавы Офиса Президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года в Украине планируют электрифицировать как минимум 500 км железнодорожных путей.

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#Евроколея #Большаястройка #Программазеленского
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