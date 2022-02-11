"Велике будівництво" Зеленського відновить закинуту євроколію до польського кордону

"Укрзалізниця" планує розпочати відновлення євроколії Держкордон — Рава-Руська, що сполучає Львівську область з Польщею. Роботи планують провести в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Про це повідомляє Львівська ОДА.

Через аварійність наявна євроколія не експлуатується ще з 2005 року. Загальна вартість відновлення дільниці становитиме 100 млн грн. Співпрацю з польською залізницею щодо реалізації проєкту планують обговорити вже 15 лютого.

"Протяжність колії від Держкордону до Рави-Руської 8 км. Починаємо з розробки ПКД, яка може коштувати 3-5 мільйонів гривень. 1 мільйон — кошти місцевої громади. Решту грошей ми акумулюємо з обласного та державного бюджету", — зазначив очільник області Максим Козицький.

За словами виконавчого директора "Львівської залізницї" Юрія Іщука, в рамках проєкту треба відремонтувати пасажирську будівлю, модернізувати платформу, привести до ладу колії, переїзди та мости.

"Будемо спільно над тим працювати. Сполучення Рава-Руська-Варшава має стати гарним проєктом. Впродовж трьох годин з Рави-Руської можна дістатися до Варшави, а з Варшави — до цілого світу", — зазначив, зі свого боку, президент правління "Єврорегіон Розточчя", голова міста ТомашувЛюбєльські (Республіка Польща) ВойцехЖуковскі.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року в Україні планують електрифікувати щонайменше 500 км залізничних колій.