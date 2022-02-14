Укр

В ОП успокоили авиакомпании: Украина готова взять на себя финансовые обязательства по безопасности в небе

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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В ОП успокоили авиакомпании: Украина готова взять на себя финансовые обязательства по безопасности в небе Новость обновлена 14 февраля 2022, 09:17

В ответ на опасения ряда авиакомпаний и страховых компаний по поводу полетов в украинском небе руководство государства заявило о готовности взять на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в сообщении на Facebook.

"Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском небе. Для обеспечения безопасности полетов Правительство решило выделить Мининфраструктуры средства из резервного фонда Государственного бюджета", — отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП пояснил, что гарантии будут предоставляться страховым компаниям, компаниям-перестрахователям, лизинговым компаниям и авиаперевозчикам.

"После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в Государственный бюджет", – добавил Тимошенко.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры, объем резервного фонда Госбюджета увеличен на 16,6 млрд. грн. Средства будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства.

"В очередной раз подчеркну, что оснований для паники нет, украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины осуществляются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций", — прокомментировал также министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В воскресенье, 13 февраля, в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания был оперативно наработан ряд решений для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

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