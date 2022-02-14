Рус

В ОП заспокоїли компанії: Україна готова взяти на себе фінансові зобов’язання за безпеку в небі

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
54
В ОП заспокоїли компанії: Україна готова взяти на себе фінансові зобов’язання за безпеку в небі Новина оновлена 14 лютого 2022, 09:17

У відповідь на побоювання низки авіакомпаній та страхових компаній щодо польотів в українському небі, керівництво держави заявило про готовність взяти на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у дописі на Facebook.

"Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському небі. Для гарантування безпеки польотів Уряд вирішив виділити Мінінфраструктури кошти з резервного фонду Державного бюджету", — зазначив Тимошенко.

Заступник керівника ОП пояснив, що гарантії надаватимуться для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників.

"Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть спрямовані до Державного бюджету", — додав Тимошенко.

Як повідомили в Міністерстві інфраструктури, обсяг резервного фонду Держбюджету збільшено на 16,6 млрд грн. Кошти зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку Міністерства.

"Вкотре наголошу, що підстав для паніки немає, українське небо залишається відкритим, більшість польотів до та з України здійснюються у штатному режимі. Ми на постійному зв’язку з нашими міжнародними партнерами та українськими компаніями для попередження будь-яких можливих кризових ситуацій", — прокоментував також міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У неділю, 13 лютого, у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участі керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було оперативно напрацьовано низку рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Пристайко сказав резонансні слова, які схвилювали громадськість
Політика
Український посол зробив несподівану заяву щодо війни та НАТО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пристайко сказав резонансні слова, які схвилювали громадськість
Український посол зробив несподівану заяву щодо війни та НАТО
Дата публікації
Категорія
Ще три імені вписані до Книги пам’яті загиблих за кордоном українців
Удома залишилися діти: на заробітках у Європі померли троє українців (фото)
Дата публікації
Категорія
Захід дуже стурбований тим, що відбувається біля східних кордонів України
США вивозять усіх дипломатів, а Канада евакуює військових: що відбувається довкола України на тлі чуток про вторгнення РФ 16 лютого
Дата публікації
Категорія
Джо Байден та Володимир Зеленський
"Стане потужним сигналом": Зеленський зробив Байдену несподівану пропозицію
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
Фігурне катання та бобслей: пряма трансляція 10-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні