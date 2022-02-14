В ОП заспокоїли компанії: Україна готова взяти на себе фінансові зобов’язання за безпеку в небі

У відповідь на побоювання низки авіакомпаній та страхових компаній щодо польотів в українському небі, керівництво держави заявило про готовність взяти на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у дописі на Facebook.

"Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському небі. Для гарантування безпеки польотів Уряд вирішив виділити Мінінфраструктури кошти з резервного фонду Державного бюджету", — зазначив Тимошенко.

Заступник керівника ОП пояснив, що гарантії надаватимуться для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників.

"Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть спрямовані до Державного бюджету", — додав Тимошенко.

Як повідомили в Міністерстві інфраструктури, обсяг резервного фонду Держбюджету збільшено на 16,6 млрд грн. Кошти зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку Міністерства.

"Вкотре наголошу, що підстав для паніки немає, українське небо залишається відкритим, більшість польотів до та з України здійснюються у штатному режимі. Ми на постійному зв’язку з нашими міжнародними партнерами та українськими компаніями для попередження будь-яких можливих кризових ситуацій", — прокоментував також міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У неділю, 13 лютого, у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участі керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було оперативно напрацьовано низку рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.