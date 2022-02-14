Министерство инфраструктуры 14 февраля определит безопасный морской коридор для плавания судов

Из-за незаконного закрытия морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины Министерство инфраструктуры поручило Госгидрографии провести внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в Северо-Западной части Черного моря.

Они будут выполняться до 14 февраля 2022 включительно, сообщают в министерстве.

"В ситуации грубого нарушения Российской Федерацией норм международного права наша задача — предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру, а также обеспечивать полноценное выполнение наших торговых обязательств. Мы делаем все, чтобы не допустить какие-либо попытки блокирования украинской логистики, на море или в небе. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности, сеянию паники", — рассказывает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Торговым судам для подхода к Одесскому заливу рекомендуют использовать морской коридор в районе Днестровской банки, что между западной границей района учений России и юго-восточным краем Днестровской банки.

"На национальных морских навигационных картах Украины №3201 и №3407 указаны глубины в этом районе по результатам гидрографических работ 2017 года. Согласно этим промерам, глубины составляют от 15 до 22 метров. Судам, направляющимся в порты Одесского залива, рекомендовано при плавании соблюдать изобаты глубин 20 метров, указанные на действующих навигационных картах", – уточняет в сообщении министерство.

О результатах гидрографических работ немедленно сообщат в прибрежных предупреждениях, а также в сообщениях мореплавателям будет опубликован корректурный файл для бумажных и электронных навигационных карт.