Міністерство інфраструктури 14 лютого визначить безпечний морський коридор для плавання суден

Через незаконне закриття морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України Міністерство інфраструктури доручило Держгідрографії провести позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря.

Вони будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно, повідомляють у міністерстві.

"У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання — попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань. Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки", — розповідає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Торговельним суднам для підходу до Одеської затоки рекомендують використовувати морський коридор у районі Дністровської банки, що між західною межею району навчань Росії та південно-східним краєм Дністровської банки.

"На національних морських навігаційних картах України № 3201 та № 3407 вказано глибини у цьому районі за результатами гідрографічних робіт 2017 року. Відповідно до цих промірів глибини становлять від 15 до 22 метрів. Суднам, які прямують до портів Одеської затоки, рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, яка вказана на чинних навігаційних картах", — уточнює в повідомленні міністерство.

Про результати гідрографічних робіт негайно повідомлять в прибережних попередженнях, а також в повідомленнях мореплавцям буде опубліковано коректурний файл для паперових та електронних навігаційних карт.