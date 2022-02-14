Укр

Как "Большая стройка" Зеленского меняет города: в Facebook показали эскизы урбан-парков в Днепре и Кривом Роге

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Днепр и Кривой Рог готовы к строительству современных урбан-парков Новость обновлена 14 февраля 2022, 17:33
Днепр и Кривой Рог готовы к строительству современных урбан-парков

После открытия в прошлом году урбан-парка на ВДНГ в Киеве аналогичные зоны для массового занятия уличными видами спорта вскоре будут созданы по всей Украине. К строительству уже готовы Днепр и Кривой Рог. Фото, на которых показано, как будут выглядеть новые спортивные локации в этих двух городах, выложил в Facebook Юрий Голик.

"В августе прошлого года по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского был открыт урбан-парк на ВДНГ в Киеве. Первый такой парк в нашей стране и самый большой в Европе. На открытии парка было анонсировано, что в этом году такие парки появятся по всей стране", — написал Голик.

Урбан-парк в Днепре, который построят по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет расположен на правом берегу Днепра.

Криворожский урбан-парк разместится на территории парка "Юбилейный" в Долгинцевском районе города.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году в Украине будет построено 30 урбан-парков в тридцати городах.

Теги:
#Большаястройка #Программапрезидента #урбанпарки
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