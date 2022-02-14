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Як "Велике будівництво" Зеленського змінює міста: у Facebook показали ескізи урбан-парків у Дніпрі та Кривому Розі

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Дніпро та Кривий Ріг готові до будівництва сучасних урбан-парків. Новина оновлена 14 лютого 2022, 17:33
Дніпро та Кривий Ріг готові до будівництва сучасних урбан-парків.

Після відкриття минулого року урбан-парку на ВДНГ у Києві аналогічні зони для масового заняття вуличними видами спорту незабаром будуть створені по всій Україні. До будівництва уже готові Дніпро та Кривий Ріг. Фото, на яких показано, як виглядатимуть нові спортивні локації у цих двох містах, виклав у Facebook Юрій Голик.

"У серпні минулого року з ініціативи Президента України Володимира Зеленського було відкрито урбан-парк на ВДНГ у Києві. Перший такий парк у нашій країні та найбільший у Європі. На відкритті парку було анонсовано, що цього року такі парки з'являться у всій країні", — написав Голик.

Урбан-парк у Дніпрі, який збудують за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", буде розташований на території парку імені Богдана Хмельницького.

Криворізький урбан-парк розміститься на території парку "Ювілейний" у Довгинцівському районі міста.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році в Україні буде збудовано 30 урбан-парків у тридцяти містах.

Теги:
#Великебудівництво #Програмапрезидента #урбанпарки
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