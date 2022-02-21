Журналист: Амирханян такой же эксперт в области ремонта дорог, как Нарик - знаток инфраструктурных проектов

"Украинская правда", разместив интервью с Араиком Амирханяном, долгое время наживавшимся на ремонте дорог, пошла против собственной репутации относительно сбалансированного издания. Такое мнение высказал журналист Сергей Иванов, назвавший Амирханяна "настоящим бандитом" за его прошлые коррупционные схемы в области дорожного ремонта.

"Обожаю наблюдать, как наши высоконравственные СМИ, при малейшей возможности одевающие наряды инквизиторов от свободы слова, палятся как на двойных стандартах, так и на откровенной "джинсе", — написал Иванов.

Поводом для возмущения журналиста стала попытка "Украинской правды" выставить Амирханяна в качестве эксперта в дорожной отрасли. Он напомнил, что именно Амирханян в свое время совершал с титушками вооруженный захват "Укравтодора" и в течение многих лет "наживался на ремонте дорог, которые после этих "ремонтов" становились еще более убитыми".

"УП решила, что этот бандит – достаточно беспристрастный и релевантный источник, чтобы сделать с ним интервью", — возмутился Иванов.

Он также отметил, что между нападением в Днепре охраны криминального авторитета Нарика на съемочную группу журналиста УП Михаила Ткача и выходом интервью с Амирханяном прошло всего несколько дней.

"И окей, делайте интервью с кем угодно, но ведь вы несколько дней назад били тревогу по поводу нападения бодигардов Нарика на съемочную группу вашего журналиста Михаила Ткача. А уже сегодня устраиваете теплую ванну такому же "нарику", но с другой фамилией, — написал блогер. — Исходя из этой логики, можно пригласить и Нарика на интервью и расспросить его видение инфраструктурных процессов на Днепропетровщине".