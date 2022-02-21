Рус

Журналіст: Амірханян такий же експерт в галузі ремонту доріг, як Нарік - знавець інфраструктурних проєктів

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
Араїк Амірханян Новина оновлена 21 лютого 2022, 15:47
Араїк Амірханян

"Українська правда", розмістивши інтерв'ю з Араїком Амірханяном, який тривалий час наживався на ремонті доріг, пішла проти власної репутації відносно збалансованого видання. Таку думку висловив журналіст Сергій Іванов, який назвав Амірханяна "справжнім бандитом" за його минулі корупційні схеми в галузі дорожнього ремонту.

"Обожнюю спостерігати, як наші високоморальні ЗМІ, які за найменшої можливості одягають вбрання інквізиторів від свободи слова, паляться як на подвійних стандартах, так і на відвертій "джинсі", — написав Іванов.

Приводом для обурення журналіста стала спроба "Української правди" виставити Амірханяна в якості експерта у дорожній галузі. Він нагадав, що саме Амірханян свого часу здійснював з тітушками озброєне захоплення "Укравтодору" і впродовж багатьох років "наживався на ремонті доріг, які після цих "ремонтів" ставали ще більш вбитими".

"УП вирішила, що цей бандит — достатньо неупереджене та релевантне джерело, аби зробити з ним інтерв‘ю", — обурився Іванов.

Він також зазначив, що між нападом у Дніпрі охорони кримінального авторитету Наріка на знімальну групу журналіста УП Михайла Ткача та виходом інтерв'ю з Амірханяном минуло лише кілька днів.

"І окей, робіть інтерв‘ю з ким завгодно, але ж ви кілька днів тому били на сполох з приводу нападу бодігардів Наріка на знімальну групу вашого журналіста Михайла Ткача. А вже сьогодні влаштовуєте теплу ванну такому самому "наріку", але з іншим прізвищем, — написав блогер. — Виходячи з цієї логіки, можна запросити й Наріка на інтерв‘ю і розпитати про його бачення інфраструктурних процесів на Дніпропетровщині".

Реакції російського президента на прохання поки що не було
Політика
Ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" попросили Путіна визнати "республіки": деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Реакції російського президента на прохання поки що не було
Ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" попросили Путіна визнати "республіки": деталі
Дата публікації
Категорія
Ситуація на Донбасі загострюється
Росія заявила про нібито підбиті "українські БМП" на своїй території
Дата публікації
Категорія
Українців обурила чергова брехня Москви
"ФСБ, вам не соромно?": в Україні розтоптали фейк про обстріл прикордонного пункту в Росії
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
В Україні з’явиться військова місія Європейського Союзу: перші подробиці
Дата публікації
Категорія
Ситуацію на кордонах України нагнітають гострі публікації про погрози з боку РФ у ЗМІ
"Росія ось-ось нападе": що стоїть за інформацією Заходу і як не піддатися паніці