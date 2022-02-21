Журналіст: Амірханян такий же експерт в галузі ремонту доріг, як Нарік - знавець інфраструктурних проєктів

"Українська правда", розмістивши інтерв'ю з Араїком Амірханяном, який тривалий час наживався на ремонті доріг, пішла проти власної репутації відносно збалансованого видання. Таку думку висловив журналіст Сергій Іванов, який назвав Амірханяна "справжнім бандитом" за його минулі корупційні схеми в галузі дорожнього ремонту.

"Обожнюю спостерігати, як наші високоморальні ЗМІ, які за найменшої можливості одягають вбрання інквізиторів від свободи слова, паляться як на подвійних стандартах, так і на відвертій "джинсі", — написав Іванов.

Приводом для обурення журналіста стала спроба "Української правди" виставити Амірханяна в якості експерта у дорожній галузі. Він нагадав, що саме Амірханян свого часу здійснював з тітушками озброєне захоплення "Укравтодору" і впродовж багатьох років "наживався на ремонті доріг, які після цих "ремонтів" ставали ще більш вбитими".

"УП вирішила, що цей бандит — достатньо неупереджене та релевантне джерело, аби зробити з ним інтерв‘ю", — обурився Іванов.

Він також зазначив, що між нападом у Дніпрі охорони кримінального авторитету Наріка на знімальну групу журналіста УП Михайла Ткача та виходом інтерв'ю з Амірханяном минуло лише кілька днів.

"І окей, робіть інтерв‘ю з ким завгодно, але ж ви кілька днів тому били на сполох з приводу нападу бодігардів Наріка на знімальну групу вашого журналіста Михайла Ткача. А вже сьогодні влаштовуєте теплу ванну такому самому "наріку", але з іншим прізвищем, — написав блогер. — Виходячи з цієї логіки, можна запросити й Наріка на інтерв‘ю і розпитати про його бачення інфраструктурних процесів на Дніпропетровщині".