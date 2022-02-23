Укравтодор требует системного медиа-анализа интервью Араика Амирханяна, которое тот дал "Украинской правде"

Недавно размещенное "Украинской правдой" интервью с Араиком Амирханяном является попыткой медийного отбеливания лица, подозреваемого в совершении ряда преступлений и находящегося в розыске. Об этом заявил Укравтодор.

"18 февраля 2022 года на портале "Экономическая правда" появилось интервью Араика Амирханяна журналисту Николаю Топалову и главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой. Учитывая комплиментарный тон интервью, отсутствие критических сбалансированных вопросов на фоне откровенно криминального прошлого Амирханяна, инициируем проведение системного медиа-анализа его интервью на факт соответствия основам журналистики", – говорится в сообщении Укравтодора.

"Медийное отбеливание репутации лица, скрывающегося от органов досудебного расследования, и использование его предположений для обоснования собственных гипотез — это нарушение базовых принципов журналистской этики", — добавили в агентстве.

В Укравтодоре напомнили, что Араик Амирханян "является человеком, который неоднократно задерживался, подозревался и обвинялся в совершении преступлений. И это не оценочное суждение, ведь есть соответствующие решения суда. Более того, Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении указанного лица применены персональные ограничительные меры (санкции). В настоящее время Амирханян находится в статусе лица, скрывающегося от органов досудебного расследования (т.е. в розыске)".

Агентство отмечает, что ранее правоохранительные органы задерживали Амирханяна по подозрению в покушении на свержение государственного строя. Также его подозревают в финансировании оккупационных властей Крыма, в противоправном завладении имуществом украинских предприятий, в нанесении государству ущерба и т.д.

"Подчеркнем, что для нашей команды это вопрос справедливости и достоинства. Ведь именно этот человек с собственной вооруженной группировкой неоднократно врывался в помещение Укравтодора, а также Служб автомобильных дорог в областях", – говорят в агентстве.