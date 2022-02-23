Укравтодор вимагає системного медіааналізу інтерв’ю Араіка Амірханяна, яке той дав "Українській правді"

Нещодавно розміщене "Українською правдою" інтерв’ю з Араіком Амірханяном є спробою медійного відбілення особи, яка підозрюється у скоєнні низки злочинів і знаходиться в розшуку. Про це заявив Укравтодор.

"18 лютого 2022 року на порталі "Економічна правда" з’явилось інтерв’ю Араіка Амірханяна журналісту Миколі Топалову та головній редакторці "Української правди" Севгіль Мусаєвій. Враховуючи компліментарний тон інтерв’ю, відсутність критичних збалансованих питань на тлі відверто кримінального минулого Амірханяна, ініціюємо проведення системного медіааналізу його інтерв’ю на факт відповідності засадам журналістики", – йдеться у повідомленні Укравтодору.

"Медійне відбілювання репутації особи, що переховується від органів досудового розслідування, та використання його припущень для обґрунтування власних гіпотез — це порушення базових засад журналістської етики", – додали у агентстві.

В Укравтодорі нагадали, що Араік Амірханян "є людиною, яка неодноразово затримувалася, підозрювалася та обвинувачувалася у вчиненні злочинів. І це не оцінне судження, адже є відповідні рішення суду. Мало того, Радою національної безпеки та оборони України відносно зазначеної особи застосовано персональні обмежувальні заходи (санкції). Наразі Амірханян перебуває у статусі особи, яка переховується від органів досудового розслідування (тобто у розшуку)".

Агентство зазначає, що раніше правоохоронні органи затримували Амірханяна за підозрою у замаху на повалення державного ладу. Також його підозрюють у фінансуванні окупаційної влади Криму, у протиправному заволодінні майном українських підприємств, у завданні державі збитків тощо.

"Наголосимо, що для нашої команди це питання справедливості та гідності. Адже саме ця людина з власним озброєним угрупуванням неодноразово вривалась у приміщення Укравтодору, а також Служб автомобільних доріг в областях", – говорять в агентстві.