Рус

Укравтодор вимагає системного медіааналізу інтерв’ю Араіка Амірханяна, яке той дав "Українській правді"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
31
Араік Амірханян Новина оновлена 23 лютого 2022, 14:00
Араік Амірханян

Нещодавно розміщене "Українською правдою" інтерв’ю з Араіком Амірханяном є спробою медійного відбілення особи, яка підозрюється у скоєнні низки злочинів і знаходиться в розшуку. Про це заявив Укравтодор.

"18 лютого 2022 року на порталі "Економічна правда" з’явилось інтерв’ю Араіка Амірханяна журналісту Миколі Топалову та головній редакторці "Української правди" Севгіль Мусаєвій. Враховуючи компліментарний тон інтерв’ю, відсутність критичних збалансованих питань на тлі відверто кримінального минулого Амірханяна, ініціюємо проведення системного медіааналізу його інтерв’ю на факт відповідності засадам журналістики", – йдеться у повідомленні Укравтодору.

"Медійне відбілювання репутації особи, що переховується від органів досудового розслідування, та використання його припущень для обґрунтування власних гіпотез — це порушення базових засад журналістської етики", – додали у агентстві.

В Укравтодорі нагадали, що Араік Амірханян "є людиною, яка неодноразово затримувалася, підозрювалася та обвинувачувалася у вчиненні злочинів. І це не оцінне судження, адже є відповідні рішення суду. Мало того, Радою національної безпеки та оборони України відносно зазначеної особи застосовано персональні обмежувальні заходи (санкції). Наразі Амірханян перебуває у статусі особи, яка переховується від органів досудового розслідування (тобто у розшуку)".

Агентство зазначає, що раніше правоохоронні органи затримували Амірханяна за підозрою у замаху на повалення державного ладу. Також його підозрюють у фінансуванні окупаційної влади Криму, у протиправному заволодінні майном українських підприємств, у завданні державі збитків тощо.

"Наголосимо, що для нашої команди це питання справедливості та гідності. Адже саме ця людина з власним озброєним угрупуванням неодноразово вривалась у приміщення Укравтодору, а також Служб автомобільних доріг в областях", – говорять в агентстві.

У регіонах можуть запровадити обмеження на переміщення
Україна
Данілов відповів на запитання про комендантську годину в Україні: чого тепер чекати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У регіонах можуть запровадити обмеження на переміщення
Данілов відповів на запитання про комендантську годину в Україні: чого тепер чекати
Дата публікації
Категорія
Нацгвардія
Надзвичайний стан буде введений по всій Україні: подробиці
Дата публікації
Категорія
Першим ударом по РФ за Донбас стала зупинка Північного потоку-2
Чи зупинять Путіна санкції та удар по "Північному потоку-2"
Дата публікації
Категорія
МЗС України
МЗС терміново звернулося до українців у Росії: подробиці
Дата публікації
Категорія
Президент України оголосив призов резервістів
Зеленський призиває до ЗСУ частину українців: кому, коли і куди треба з’явитися