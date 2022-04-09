Укр

Министр Кубраков европейским коллегам: у нас общий фронт по диверсификации логистических рисков

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Министр Кубраков европейским коллегам: у нас общий фронт по диверсификации логистических рисков Новость обновлена 09 апреля 2022, 11:31

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков выступил на заседании Совета Европейского Союза с обращением к министрам транспорта по поводу важности блокирования морских портов и сети автодорог ЕС для оккупанта и поддержке Украины. Об этом министр сообщил в Facebook.

Он также отметил необходимость давить на агрессора как экономически, так и политически. Ведь оперативные и мощные санкции против россии приближают победу в этой "нелепой несправедливой войне".

"Украина продолжает ежедневное сопротивление агрессору. Важной частью этого процесса остается поддержка экономической устойчивости страны. Министерство инфраструктуры Украины делает все возможное для того, чтобы восстановить или перестроить цепочки поставки и экспорта продукции для ключевых украинских предприятий. Наша промышленность и аграрный сектор сейчас восстанавливают мощности, большая часть – уже в работе", — сказал Кубраков.

Он акцентировал на том, что Украина является важным поставщиком продукции и сырья для многих стран ЕС. Поэтому поддержка нашей страны нужна не только украинской, но и европейской экономике. В частности, ожидается интеграция украинской железнодорожной и автотранспортной системы в соответствующие системы ЕС.

"Украина является важным поставщиком продукции и сырья для многих стран ЕС – и это наш отдельный общий фронт диверсификации логистических рисков и поддержки не только украинской, но и европейской экономики", — подчеркнул министр.

Мининфраструктуры уже начало процесс восстановления разрушенных рашистами городов и транспортной инфраструктуры. Команда министерства будет также просить приобщаться западных партнеров к восстановлению Украины.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков посетил Запорожье, где обсудил с представителями бизнеса разработку конкретных решений по возобновлению производства.

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