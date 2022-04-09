Міністр Кубраков європейським колегам: у нас спільний фронт щодо диверсифікації логістичних ризиків

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков виступив на засіданні Ради Європейського Союзу зі зверненням до міністрів транспорту щодо важливості блокування морських портів та мережі автошляхів ЄС для окупанта та підтримки України. Про це міністр повідомив у Facebook.

Він також наголосив на необхідності тиснути на агресора як економічно, так і політично. Адже оперативні та потужні санкції проти росії наближають перемогу у цій "безглуздій несправедливій війні".

"Україна продовжує щоденний спротив агресору. Важливою частиною цього процесу залишається підтримка економічної стабільності країни. Наразі Міністерство інфраструктури України робить все можливе для того, щоб відновити або перебудувати ланцюжки постачання та експорту продукції для ключових українських підприємств. Наша промисловість та аграрний сектор наразі відновлюють потужності, значна частина – вже у роботі", — сказав Кубраков.

Він акцентував на тому, що Україна є важливим постачальником продукції та сировини для багатьох країн ЄС. Тому підтримка нашої країни потрібна не лише для української, але й європейської економіки. Зокрема, очікується інтеграція української залізничної та автотранспортної системи у відповідні системи ЄС.

"Україна є важливим постачальником продукції та сировини для багатьох країн ЄС – і це наш окремий спільний фронт щодо диверсифікації логістичних ризиків та підтримки не лише української, але й європейської економіки", — наголосив міністр.

Мінінфраструктури вже розпочало процес відновлення зруйнованих рашистами міст та транспортної інфраструктури. Команда Міністерства також проситиме долучатися західних партнерів до відновлення України.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков відвідав Запоріжжя, де з представниками бізнеса розробку конкретних рішень для відновлення виробництва.