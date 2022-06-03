В Бундестаге заявили, что поддерживают развитие атомной энергетики и энергонезависимость от РФ

Депутат Бундестага от политической партии "Альтернатива для Германии" Матиас Мусдорф заявил, что поддерживает развитие атомной энергетики в Европе и энергетическую независимость от России.

Соответствующее заявление немецкий политик сделал в комментарии информационному агентству Guildhall.

"Мысли о том, чтобы заменить уже существующие системы (источников энергии – ред.) экономически неоправданными, дорогими и грязными альтернативами никак не улучшит нашу ситуацию", — заявил политик

"Я поддерживаю развитие атомной энергетики в европейских странах точно так же, как и вопрос энергетической независимости от России. Это вопрос чистого будущего", — подытожил депутат Бундестага Матиас Мусдорф.

По вопросу отказа от зависимости от российских энергоресурсов высказались ранее депутаты Европейского парламента от Литвы и от Эстонии.

Депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс, комментируя вопрос о необходимости отказа от зависимости Европейского Союза от российских энергоносителей заявил, что ЕС должен разработать план такого поэтапного отказа, согласовав его с национальными правительствами, представителями бизнеса и инвесторами, а также обеспечить его технологическую часть.

Экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас, в целях обеспечения европейской безопасности необходимо отказаться от покупки российских энергоносителей не только до конца войны России против Украины, но навсегда, чтобы лишить РФ инструментов влияния на политику в Европе.