У Бундестазі заявили, що підтримують розвиток атомної енергетики та енергонезалежність від РФ

Депутат Бундестагу від політичної партії "Альтернатива для Німеччини" Матіас Мусдорф заявив, що підтримує розвиток атомної енергетики в Європі та енергетичну незалежність від Росії.

Відповідну заяву німецький політик зробив у коментарі інформаційному агентству Guildhall.

"Думки про те, щоб замінити вже існуючі системи (джерел енергії – ред.) економічно невиправданими, дорогими та брудними альтернативами ніяк не покращать нашу ситуацію", — заявив політик.

"Я підтримую розвиток атомної енергетики в європейських країнах так само, як і питання енергетичної незалежності від Росії. Це питання чистого майбутнього", — підсумував депутат Бундестагу Матіас Мусдорф.

За питання відмови від залежності від російських енергоресурсів висловилися раніше депутати Європейського парламенту від Литви та Естонії.

Депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс, коментуючи питання необхідності відмови від залежності Європейського Союзу від російських енергоносіїв заявив, що ЄС має розробити план такої поетапної відмови, погодивши його з національними урядами, представниками бізнесу та інвесторами, а також забезпечити його технологічну частину.

Екс-командувач Силам Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас, з метою забезпечення європейської безпеки необхідно відмовитися від покупки російських енергоносіїв не лише до кінця війни Росії проти України, але й назавжди, щоб позбавити РФ інструментів впливу на політику в Європі.